Muy poca actividad han tenido los pescadores de la isla Cozumel a lo largo del mes de diciembre, que está por concluir, esto debido a que los frentes fríos les impide hacerse a la mar.

José Ángel Canto Noh, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera S.C. de R.L, dio a conocer que hasta el día 27 del mismo mes solo han podido salir a pescar un máximo de 10 días.

Consultado sobre si existe para ellos algún tipo de apoyo económico para situaciones como las que les aqueja, respondió que ningún nivel de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, les proporciona ayuda económica. “Si no trabajamos, no hay pesca y por lo tanto no hay ingresos”, planteó.

La meta trazada para la captura de langosta este año 2023 es de 44 toneladas y en este momento se han extraído por arriba de 26 toneladas en la temporada de 1 de julio al 28 de febrero, con un precio de 435 pesos por kilo viva, entera a 300 y la cola a 500 pesos.

Frentes fríos dejan sin trabajo a pescadores de la isla Cozumel / (Foto: Gustavo Villegas)

La Autoridad Marítima Nacional, a través de la Capitanía de Puerto en la ínsula, emitió la mañana del miércoles un boletín anunciando la entrada de un nuevo frente frío, el número 19, por lo que se anuncia la restricción a la navegación de embarcaciones menores a partir de las 20 horas del 27 de diciembre y hasta nuevo aviso.

Al hablar sobre la productividad del mes de diciembre de 2023 el líder de los pescadores aglutinados en la cooperativa mencionó que este ha sido malo y muy bajo comparado con los años anteriores, porque los frentes fríos que obligan al cierre de la navegación para la pesca, se lo han impedido.

El puesto ha sido cerrado varios días lo que no les permite la extracción de productos marinos como lo son el tipo de escama y langosta, que son los que tienen mayor demanda entre la población y los restauranteros.

Por lo que toca al proceso de obtener una autorización para una cuota de caracol rosado, explicó por el momento la directiva de la cooperativa que encabeza no tiene contemplado obtenerla de manera inicial y su posterior renovación es muy caro, esto sin contar con que significa un trámite muy engorroso y lento, aunque no dio a conocer cifras.

Sobre el tema de la venta de este molusco en redes sociales y el que se ofrezca todos los días del año en bares de la isla como botana pese a que existe una veda del mes de febrero a noviembre de cada año, mencionó que ese es un asunto que le compete resolver a las autoridades.