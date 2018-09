Caen por miles las abejas en José María Morelos

Tony Blanco/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Quintana Roo.- Con una afectación de casi medio millón de pesos, miles de abejas murieron por la fumigación de un plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, afectando a 15 apicultores de diversas comunidades de José María Morelos.

Fueron 280 colmenas ubicadas en las poblaciones de Zaczuquil, Kankabchen, San Felipe 1, Nueva Reforma, las que sufrieron afectaciones. En días pasados, en el Ejido Candelaria se registró la pérdida de 357 colmenas por la fumigación a los cultivos de chile.

Pedro David Caamal Collí, apicultor de Kancabchén, informó que apenas ayer realizaron un recorrido en varios apiarios de las comunidades señaladas y encontraron un panorama desolador con miles de abejas muertas, por lo que están preparando documentos y pruebas para proceder de manera legal ante los presuntos responsables de esta masacre.

El afectado dijo que por la forma de la muerte de las abejas, todo parece indicar que la causa proviene del mismo sitio donde murieron en el Ejido de Candelaria.

“Al parecer ese empresario utilizó de nuevo químicos más fuertes en su “chilar”, y por causa de la naturaleza llegó afectar a más apiarios en su alrededor. En mi caso, me di cuenta apenas el 10 de septiembre pasado con abejas regadas en el suelo, me puse a investigar con otros compañeros apicultores, de Zaczuquil, San Felipe, y me dijeron que tenían el mismo problema, investigamos juntos y llegamos a la conclusión de que el empresario que tiene su chilar cerca de Candelaria había fumigado nuevamente, pero con una dosis más alta por la zona de afectación,” expresó.

Dijo que en el caso del apiario de Zaczuquil, tiene una distancia de 5 kilómetros del chilar fumigado de la Candelaria.

“En estos días el factor clima ayudó a expandir la ola de toxicidad y eso fue la causa de muerte de las abeja, incluso vemos que se siguen muriendo,” señaló.

Indicó que se afectaron un aproximado de 280 colmenas que pertenecen a 15 apicultores distribuidos en cuatro comunidades de la zona, dejando pérdidas por más de medio millón de pesos.

Los afectados preparan la documentación pertinente y las pruebas para denunciar al presunto responsable.

De acuerdo con la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY), se dio a conocer que con base a la información que dieron los productores, se atribuye el segundo suceso a un empresario de Yucatán de iniciales P. E. M., quien fumigó su cultivo de chile habanero el pasado 10 de septiembre, justo días después de haber firmado un convenio que lo compromete a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.

El empresario pagará a los primeros apicultores mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos, haciéndose responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó.