Funcionarios del Tren Maya obstaculizan negociaciones con ejidatarios

Ejidatarios acusan a funcionarios federales, encargados del tramo 7 del Tren Maya, de obstaculizar las negociaciones para entrega de los predios que serán impactados por el trazo de Bacalar a Escárcega.

Quieren una audiencia con Andrés Manuel López Obrador, luego de que el presidente de la República amenazara con cancelar el tramo 7, tras acusar a comisariados ejidales del sur de Quintana Roo de chantaje, por demandar la indemnización de sus tierras.

El mandatario federal los responsabilizara de frenar la obra del Tren Maya, pero ellos afirman que solo piden la indemnización por la construcción de la carretera 186, Chetumal-Escárcega, por parte de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Gualberto Caamal Kú, presidente del Comisariado Ejidal de Laguna Om, dijo que están en la mejor disposición y apoyan la obra, pero los que no han tenido la capacidad de dialogar y llegar a buenos acuerdos son los funcionarios que han intervenido para negociar las afectaciones en estos cinco ejidos por donde pretenden construir las vías del ferrocarril.

En forma conjunta, los comisariados ejidales afectados como Laguna Om, representados por Gualberto Caamal, con una afectación de 133 hectáreas por el proyecto ferroviario; Eduar Pucheta, del ejido El Ramonal, afectado con 58; Donasiano Cabañas, del ejido Palmar, con 31 hectáreas; Juan Juárez Campos, de Sac-Xán, con 28, y Gerardo Blanco, del ejido Sergio Butrón Casas al que le afectan con 41hectáreas, explicaron que ellos están en la mejor disponibilidad de que se concrete la obra.

Pero que no se ha llegado a los acuerdos porque la misma asamblea ha rechazado las estimaciones y evaluaciones realizadas por las autoridades por el pago de la vía, porque el Tren Maya es tema aparte.

Juan Juárez Campos, presidente del Comisariado Ejidal de Sac-Xán, explicó que los que no han tenido formalidad en las negociaciones son los funcionarios federales, ya que primero los engañó el ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien los trajo a puras vueltas y finalmente no les resolvió nada.

El actual titular, Javier May Rodríguez, solo se ha reunido con ellos en una ocasión, pero no les propuso nada; además, por parte de la Secretaría de Gobernación los visitó el abogado David Fonseca Corral y tampoco concretaron nada.

El sábado pasado, se reunieron con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en las oficinas de la dependencia donde estuvo presente la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, y tampoco les propuso algo concreto.

“Al presidente no les están informando bien sus funcionarios y por eso está culpando a los ejidos, pero son sus funcionarios los que están fallando”, apuntó Juárez Campos.

Los comisariados aseguraron que, ni siquiera les han propuesto un precio sobre las tierras que les pretenden ocupar con las vías del tren, pero están buscando los mejores acuerdos, sin embargo, advierten que son los funcionarios los que no han tenido la seriedad, por ello piden dialogar directamente con AMLO, tanto por las tierras que ocupará el Tren Maya como las que ya afectó la carretera Chetumal- Escárcega.