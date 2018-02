Conoce a la versátil ‘Polamalu’ cancunense

Ángel Villegas/SIPSE

CANCUN, Q. Roo.- Su ‘look’ nunca pasará desapercibido (idéntico a Troy Polamalu, ex defensivo de los Acereros de Pittsburgh).

“Es la primera vez que me lo dicen, no sabía que hubo un jugador con esa imagen. Lo uso así porque me da flojera peinarme”, admite entre risas, Irasu Jiménez, incansable corredora de Lipsticks de Cancún, uno de los dos finalistas que buscarán la corona de la temporada de Otoño 2017 de la Liga de Fútbol Americano Bikini (LFB).

También te puede interesar: ¡Fieles a sus ídolos! Deportistas apuestan por su favorito

De cara a la disputa por el título ante Nereidas, espera ‘un juego muy reñido, ya que vienen de ganarle a Barracudas, por lo que saldrán con todo’.

6 años de edad tenía cuando comenzó a practicar la gimnasia.

“Somos un equipo muy unido, confiamos en que lograremos la victoria”, advierte.

A sus escasos 17 años, ya es una de las figuras a seguir de las ‘femme fatale’. Pero, ¿cómo inició su aventura en esta apasionante disciplina?

“Tiene como siete meses que empecé en el fútbol americano, aunque desde hace dos años juego tocho (también con Lipsticks, cuando no hay actividad de la LFB), siempre quise practicarlo, pero no había equipo. Cuando me invitaron, no lo pensé dos veces”, consigna a Novedades Quintana Roo.

A sus 17 años, ya es una de las referentes de las ‘femme fatale’. (Foto: Ángel Villegas/SIPSE)

“No llevo dieta ni nada, eso sí, procuro no comer bastantes grasas ni sobrepasar mi límite, entrenando y comiendo cinco veces al día.

“Tiene siete meses que empecé en el fútbol americano, siempre quise practicarlo, pero no había equipo”

El equipo tiene un nutriólogo y nos ayuda a las chicas y a mí, por supuesto”, sentencia. Otra de sus pasiones, la gimnasia, confiesa, ‘la practico desde los seis años’, otra de las razones para lucir en forma.

Detalla que ‘las tres comidas las divido en cinco para llevar una alimentación balanceada’.

“En la mañana, normalmente, desayuno hot cakes y al poco rato tomo un licuado. En el almuerzo, hago una comida completa. Más tarde, como arroz o una barrita y en la cena, cereal o licuado. La última vez que me pesé, estaba en 55 kilogramos”, expone la alumna de preparatoria, del Cecyte 3 y fan de ‘hueso colorado’ de los Halcones Marinos de Seattle de la NFL.