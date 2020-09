Gabriel “El Rasta” entra al quite en Guerreros 2020

Cancún.- Gabriel Pontones, mejor conocido como EL Rasta, a quien conocimos en el famoso Big Brother, después de su participación en dedicó su tiempo a ser libre y hacer cine y fotografía, su pasión y su profesión; sin embargo, la adrenalina y el gusto por las competencias de alto rendimiento lo llevaron a aceptar la invitación a Guerreros 2020, donde se ha integrado al equipo de Los Leones para llevarlos al triunfo, así lo reveló en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“He estado desaparecido entre las montañas y las selvas de Quintana Roo, esta pandemia ha traído cosas tristes por las vidas que se han perdido pero para mi ha sido una oportunidad para ponerme a trabajar y buscar, ha sido un renacimiento, me siento muy inspirado y remato con mi entrada a Guerreros. Lo mío es estar detrás de cámaras y estoy muy enfocado como cineasta y fotógrafo, no busco estar en proyectos de televisión pero cuando me llegan estas invitaciones no puedo decir que no, pues es algo que es parte de mi estilo y a mi forma de ser”, expresó Rasta, quien entra ya en la semifinal de la competencia.

“Estoy entrando en un programa muy avanzado, todos se conocen muy bien, conocen las pistas y están a nada de terminar, pero con todas las ganas esperando dar todo a mi equipo y conseguir el objetivo que es ganar al lado de los Leones”.

Es bien sabido que en cada competencia Rasta hace un buen papel y más cuando son deportes extremos, en esta ocasión asegura que no se preparó como quisiera pero confía en hacer un buen papel.

“No soy de gimnasios, nunca he sido de ejercicio, me gustan mucho los deportes y eso me da el ejercicio, me gusta perderme en el bosque a escalar, moto en duro, surfear en el mar, bici de montaña, más deporte de aventura y eso es lo que me da preparación y condición, ahora con la pandemia estuve un rato guardado y esto me agarra un poco de sorpresa pero si creen que puedo sumar, va, no quisiera ser un lastre para mi equipo, definitivamente sé que será un proceso de adaptación porque no conozco a mis rivales ni las pistas, tengo que enfocarme muchísimo y dejarme guiar por mis compañeros para emular lo que hacen y entregar todo, me fijo en lo positivo y estoy como niño chiquito en feria, voy a dar todo por el equipo”, expresó contento Gabriel Pontones.

Promociona su talento en la red

Durante la pandemia Gabriel aprovechó para dar rienda suelta a su talento como cineasta y fotógrafo y exhibe su trabajo en internet para que vean de qué esta hecho.

“Lo mío es detrás de cámaras, ahora me puse mucho la pila, pulí mi trabajo, lancé mi página de internet gabrielpontones.com para que vean mi trabajo, los proyectos en los que he trabajado y me siento muy contento porque estoy sumando foto y video con aventura y deporte, las cosas que más me gustas, me estoy especializando en todo este tipo de fotografía, viajo a muchos lugares, conozco gente increíble, me hace muy feliz levantarme a las cinco de la mañana para tomarle fotos a alguien en el amanecer o irme a bucear y tomarle foto a los tiburones en la Riviera Maya o surfeando en Isla Blanca, estoy muy contento, es algo que me apasiona y me mantiene feliz, así que echénle ojo a mi página”, finalizó.