Galaxy de Chetumal hará historia en la lucha libre

El próximo martes 10 de enero, el luchador chetumaleño Galaxy hará historia al ser el primero en formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una de las empresas más importantes del país en el deporte de las llaves y los costalazos.

La presentación oficial de este nuevo personaje de la “Seria y Estable” se realizó la noche del miércoles en el noticiero oficial del CMLL Informa, donde se dio una gran sorpresa para el público luchístico del sur de Quintana Roo.

Galaxy es un exponente técnico, en la modalidad de lucha aérea y acrobática, al tiempo de pertenecer a la categoría de los “Pequeños Super Estrellas”, para luchadores no mayores al 1.60 metros de estatura.

“Estoy muy emocionado, pero a la vez muy nervioso por mi presentación en la catedral de la Lucha Libre en el país, pero ese era mi sueño desde que empecé a practicar lucha en Chetumal. Precisamente, el hoy poder ser parte del CMLL, se lo debo a mis maestros en mi tierra natal, como lo son Raúl Vidal y el Caballero Galáctico; mientras que acá en la Ciudad de México, estoy muy agradecido con El Valiente, quien fue el que me abrió las puertas de su gimnasio”, dijo el entrevistado.

Con 24 años de edad, cumplidos en noviembre pasado, Galaxy lucirá como vestimenta un pantalón y una máscara en blanco, con estampados de estrellas, rayos, centellas y cometas en distintos colores, simulando una galaxia.

“Cuando me hablaron para informarme que formaría parte de la empresa y que debutaré el próximo martes, me asombró mucho, pero era la oportunidad por la que tanto he trabajado. Ahora es el momento de demostrar de lo que soy capaz y poner muy en alto la lucha de Quintana Roo, es por ello que estoy entrenando todos los días, para dar junto con Angelito una gran demostración, y salir victoriosos en mi presentación en la ‘Arena México’, que impone mucho y que acarrea una gran responsabilidad”, finalizó diciendo el primer luchador quintanarroense en llegar al CMLL.