La diputación de representación proporcional que estaba en disputa en Quintana Roo finalmente la ganó Morena, y aunque el resultado era previsible, lo interesante ahora será analizar el futuro de los perdedores, pero no se refiere el escribiente a los otros partidos políticos, sino a las autoridades electorales, que fueron advertidas desde el inicio del litigio electoral de que les sería aplicada la ley y se destituiría a sus integrantes, por la parcialidad evidente de su actuación.

El delegado de Morena en la entidad, Jesús Pool Moo, advirtió a los consejeros electorales que, si el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) les quitaba la diputación que finalmente hoy les fue restituida por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), serían demandados y buscarían su destitución, así que, con la resolución del día de hoy, faltará sólo corroborar con el actor político si la intención se mantiene.

Pero en el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) también hay perdedores, particularmente el magistrado Víctor Vivas Vivas, que fue el responsable de presentar el proyecto en el que se asignó la diputación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido incluso al que acudió a dar una ponencia sobre el procedimiento de asignación de este tipo de curules. La pérdida radica en que terminó exhibido como el apoyador permanente del tricolor en esa instancia, no es la primera vez que favorece al PRI en sus proyectos y las autoridades federales le “tumban” sus determinaciones –en el 2010 también le quitaron una diputación al PRI que había sido asignada por un proyecto de Vivas Vivas-; pero la pérdida mayor está en que, muy probablemente con el resultado de hoy, el magistrado no regresará a la presidencia del Teqroo en 2020, a pesar de que ya andaba en plena “campaña.”

El ganador, Edgar Gasca Arceo, será el tercer diputado plurinominal de Morena, con ello ese partido se acerca cada vez más a la mayoría calificada que requerirá en la XVI Legislatura local para realizar modificaciones constitucionales y muy probablemente el originario de Isla Mujeres contenderá en dos años por la presidencia municipal de ese lugar; pero lo interesante reside en que el grupo político de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, parece cada vez más reducido, pues su hermano, Juan Carlos, también aspiraba a quedarse con la diputación y con ello fortalecerse con miras a los futuros procesos comiciales locales; por lo pronto, esta jugada la perdieron.

Como puede observarse, hay un ganador y muchos perdedores, y aunque los magistrados destacaron que con la resolución de este martes todos los asuntos relativos a las elecciones de Quintana Roo han quedado agotados, la limpieza de los órganos electorales apenas comienza y muy probablemente el Teqroo tendrá en enero de 2020 como presidenta a la magistrada Claudia Carrillo Gasca y no a Vivas Vivas… por cierto, la magistrada es prima del hoy restituido diputado plurinominal, qué vueltas da la vida; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.