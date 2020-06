Gio Ortega estrena su segundo disco

Cancún.- Con una carrera de más de dos décadas, Gio Ortega lanza su segundo material discográfico, con el cual pretende pisar fuerte en la escena musical, ya que aseguró en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, que este disco y su nuevo sencillo titulado “Cuidaré de ti”, es su carta fuerte de presentación en el mercado pop.

“Con este disco estoy mucho más identificado y sé que será mi carta fuerte de presentación para entrar con todo a la industria musical, todos los temas son míos, estoy promocionando el primer sencillo y en un par de semanas estará saliendo un segundo, y cuando pase todo esto, seguramente ya estará el disco afuera y comenzaré con presentaciones para llevar mi proyecto a todos lados”, expresó Gio Ortega desde Cozumel, lugar donde radica y trabaja desde hace 10 años.

Luego de su primer disco que realizó en forma experimental, una depresión obligó a Gio a parar; sin embargo, al salir de ella, surgió un nuevo ser y con él un nuevo disco en el que imprime toda su esencia, y con el que busca posicionarse en la industria musical.

“Mi primer disco lo hice al lado de un productor venezolano, se llama ‘Hasta el amanecer’ y hay dos videos, fue algo profesional, pero como que no me sentía tan identificado, llegó un momento que me dio depresión y eso me ayudó para dar un impulso a mi carrera y así surge ‘Historias de ciudad’, proyecto del que se desprende ‘Cuidaré de ti’ que es una balada romántica”, dijo el cantautor.

“Este disco tiene tintes de k-pop, funk y algo de k-rock y una esencia particular; tengo música suave, alegre, baladas llegadoras y creo, en lo personal, que es una excelente propuesta que a la gente le va a gustar, es diferente y fresca que no va arrastrada por las corrientes, siento que es padre que la gente tenga diversidad y con mi música habrá algo para todos los gustos”.

¿Quién es Gio Ortega?

“Soy cantautor, me dedico a la música desde hace 20 años o más, desde muy niño me gustaba mucho cantar y lo hacía donde me saliera la inspiración. Estudié en la Ciudad de México, en G. Martell, en Fermatta y con el maestro Peña, el mismo que dio clases a José José, Lupita D’Alessio y Ana Gabriel, entre otros, obviamente donde más he aprendido es en los escenarios”, dijo.

“Me presenté en varios lugares en la Ciudad de México, entre ellos en Rocotitlán, llegué a la Riviera Maya, estuve en varios lugares como animador, después me fui a Playa del Carmen y armé un proyecto llamado Cuarzo, el destino me trajo a Cozumel y aquí llevo más de 10 años cantando en un restaurante”, finalizó.