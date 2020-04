Gloria Sierra rompe sus propios tabúes

Cancún.- La bella actriz Gloria Sierra da vida a Mónica en la telenovela de Lucero Suárez, “Te doy la vida”, una mujer que se enamora de su jefe casado pero que antepone sus principios y decide no ser la amante, situación que llevó a la actriz a ir más allá de sus propios prejuicios.Gloria reveló en exclusiva a Novedades Quintana Roo lo mucho que ha aprendido y lo agradecida que está con este proyecto.

“‘Te doy la vida’ es mi trabajo perfecto, llegó en el momento perfecto y lo estoy disfrutando como si fuera el primero, estoy agradecida con la vida, con Dios por poner a Lucero Suarez en mi camino y que me diera este personaje. Mónica es una buena mujer, se equivocó al enamorarse de quien no debía, es muy diferente a mí, tiene otra historia de vida, al principio la veía como la amante y me causó un poco de conflicto, pero no, luego de analizar el personaje y al irlo construyendo me di cuenta que es una mujer que se enamoró, rompí mis propios tabúes”, aseguró Gloria al entrar de lleno en la vida de su personaje.

“Mónica vino a romper en mi muchos prejuicios, el saber y entender que en el amor no se manda, logré ver a los seres humanos que se encontraron y se enamoraron, eso me sirvió mucho a mí y espero que la gente que pase por una situación así no juzguen a las personas, no sabemos las circunstancias. Todos los personajes te dejan aprendizajes y Mónica me dejo muchas cosas lindas”.

Agradecida con su trabajo

En 2017, Sierra llevó un rol protagónico en la telenovela “Muchachitas” y desde entonces sólo participaba ocasionalmente en programas unitarios; sin embargo, ahora disfruta al máximo ser parte de ‘Te doy la vida’, compartiendo escenas con Omar Fierro, Erika Buenfil y Jorge Salinas, y asegura que ni el coronavirus va a quitarle esta gran felicidad.

“No voy a permitir que nada, ni siquiera este virus me quiten la gratitud y la felicidad que estoy teniendo por mi trabajo, por hacer lo que me gusta, estoy valorando y atesorando mucho este proyecto porque tenía mucho tiempo que no estaba en una telenovela. Somos un reparto grande y mi círculo de grabación es con Omar Fierro, Erika Buenfil y Jorge Salinas, al principio me sentía nerviosa y decía, -Gloria no la vayas a regar, no te equivoques-, pero he aprendido muchísimo con ellos, estoy muy agradecida con Omar, he aprovechado sus consejos al 100%, me ha encantado. Invito a la gente que nos vea de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas, estoy segura que les va a encantar y más ahora que debemos quedarnos en casa”.