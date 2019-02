Gloria Torruco renuncia al DIF Benito Juárez

Redacción / SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Gloria Torruco de O’Farrill renunció el día de hoy al cargo de Presidenta Honoraria del Sistema DIF Benito Juárez, en una carta de agradecimiento a los medios de comunicación, informó que con fecha de 11 de febrero da por terminada su relación política con la alcaldesa de Benito Juárez , Mara Lezama.

Carta a los medios de comunicación

"Por este conducto, les informo sobre mi renuncia, con carácter de irrevocable, al cargo de Presidenta Honoraria del Sistema DIF Benito Juárez, a fin de continuar con los proyectos que venía realizando y emprender otros desde la sociedad civil.

Al frente del DIF Benito Juárez, impulsando a la niñez y al desarrollo integral de la familia, he tenido la oportunidad de conocer mejor la problemática que aqueja a la sociedad de Cancún, sobre todo a los sectores más desprotegidos de la población.

La labor que he llevado a cabo en estos meses, me ha dado experiencia y me ha enriquecido como persona, pero sobre todo ha sido una fuente de motivación para seguir trabajando, desde otras trincheras, en favor de aquéllos que más lo necesitan.

Entre las actividades a las que me enfocaré a partir de hoy, están seguir apoyando a los niños con síndrome de Down y regulares, así como a madres y jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad.

Agradezco a la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, haberme elegido para desempeñar este honroso cargo. También agradezco, de manera especial, a la Sra. Gaby Rejón de Joaquín, Presidenta

Honoraria del Sistema Desarrollo Integral de la Familia Quintana Roo, por su apoyo incondicional. Gracias a la familia DIF y a todos quienes de una u otra forma ofrecieron su tiempo, su lealtad, esfuerzo y dedicación en esta noble tarea.

Gracias a los regidores, diputados, secretarios, empresarios, directores, hombres y mujeres que sumaron esfuerzos por el bien de nuestro querido Cancún. Seguiré desde la iniciativa privada, para consolidar en favor de los cancunenses cada uno de los proyectos que tenemos en nuestros planes.

Gracias a los medios de comunicación por todo el apoyo que me brindaron. Como mujer altruista, empresaria y madre de familia continuaré sembrando Valores y Uniendo Familias. Reitero mi compromiso para trabajar por el desarrollo y progreso de

Cancún, con la satisfacción de hacer lo que he aprendido de mis abuelos y de mis padres: dar siempre lo mejor de mí." Atentamente.

Lic. Gloria Torruco de O’Farrill