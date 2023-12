Gloria Trevi deslumbra Cancún con electrizante concierto en la Plaza de Toros

Cancún es uno de los lugares que Gloria Trevi ama, así lo compartió en una entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo hace unos años y lo ha demostrado año tras año con grandes conciertos que logran reunir a más de 3 mil personas cada vez y este 2023 no fue la excepción, Yoyis, como la llaman sus fans luego de su exitosa bioserie, regresó por segunda vez a la Plaza de Toros de Cancún este fin de semana.

Miles de fanáticos, ataviados con playeras de la cantante y coronas luminosas, arribaron al recinto para entregar el corazón a esta mujer que, aún envuelta en la polémica, es amada y esperada por todos, fue así que en punto de las 10:30 de la noche del sábado la Plaza lucia casi un lleno total.

Las luces se apagaron y el cuerpo de baile de la Trevi apareció en el escenario para recibir a la estrella, quien abrió la noche con el tema "Gloria", prendiendo de inmediato a sus fans que no escatimaron gritos de euforia para la cantante.

"Mi gente hermosa de Cancún, esta noche vamos a berrear, a reír, a cantar y a vivir, esta noche no es una noche, es La Noche" , dijo Gloria para luego interpretar el tema que grabó al lado de Karol G, " Hijoepu*# ".