Gobierno de AMLO recorta más recursos a Quintana Roo

El recorte de recursos federales presupuestados para Quintana Roo alcanzó en junio la cantidad de 544.4 millones de pesos. Solo en ese mes dejaron de llegar al estado 340.7 millones de pesos, el más alto de todo el semestre.

De acuerdo con el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, la entidad tenía un presupuesto calendarizado por concepto de Participaciones Federales (Ramo 28) por seis mil 996.4 millones de pesos, de los cuáles únicamente se pagaron al mes de junio seis mil 451.1 millones de pesos, es decir, 7.8 por ciento menos.

En esos recursos de libre disposición el estado basa su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Vigente, por lo que una reducción de esta naturaleza implica movimientos en todas las áreas.

Recientemente, las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) confirmaron que se han hecho ajustes para hacer frente a la baja de ingresos provenientes del gobierno federal.

Sin embargo, esta condición no es exclusiva de Quintana Roo, pues el promedio nacional de rezago fue del ocho por ciento, siendo Nayarit, Morelos, Durango y Zacatecas las entidades más impactadas, con reducciones superiores al 11 por ciento.

Los ingresos del Ramo General 28 son los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Se compone del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Estos fondos no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales, como obras, mantenimiento, material, servicios, etc. Su carácter principalmente es resarcitorio.

Quintana Roo se ha visto afectado en este rubro desde la entrada de la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Hasta 2018 el estado recibió incluso recursos adicionales a los presupuestados, en ese año con 505.1 millón de pesos adicionales.

De hecho, desde el 2011 hasta 2018 las participaciones federales pagadas a Quintana Roo crecieron 9.8 por ciento, de acuerdo con un recuento del CEFP.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que para este año se tiene programado entregar a la entidad un monto de 13 mil 432.4 millones de pesos por concepto de participaciones. Éstas representan el 38 por ciento del Presupuesto de Egresos de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020, que es de 35 mil 192 millones de pesos.