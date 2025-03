Gobierno de Cancún inscribirá en el IMSS a trabajadores de órganos desconcentrados

Alrededor de 500 trabajadores de los órganos desconcentrados del gobierno de Cancún serán inscritos como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Jesús de los Ángeles Pool Moo, regidor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del municipio de Benito Juárez, comentó que para ello se solicitó al gobierno estatal que firme como "obligado solidario" para concluir con la inscripción de estos trabajadores ante la dependencia federal.

Explicó que dicho aval busca establecer una medida en caso de que el ayuntamiento no pudiese en su momento solventar el pago de los trabajadores, entonces el Gobierno del Estado sería solidario con las participaciones.

El regidor citó que al haber casos en los que ayuntamientos no han podido cubrir las cuotas obrero- patronales, entonces se usarán las participaciones provenientes del gobierno estatal para cubrir dicha obligación patronal para que no se vea perjudicado el trabajador:

"Claro, no estamos pensando que le pueda suceder al Ayuntamiento Benito Juárez que no pague, pero ha habido experiencias de administraciones anteriores donde no se han pagado las cuotas obrero patronales y quienes salen perjudicados son los trabajadores. Entonces, lo que estamos buscando es que el estado pueda ser responsable solidario en ese sentido a través de la Ley de Coordinación Fiscal con las participaciones, pero eso es en un caso extremo".