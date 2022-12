Gobierno de Cancún retira esferas de desaparecidos: madres se amparan

Deysi Blanco Chi y María Dolores Patrón Pat, dos madres de personas reportadas como desaparecidas, interpusieron una solicitud de amparo en contra de la alcadesa de Benito Juárez por el retiro de unas esferas con las fichas de búsqueda de sus familiares, colocadas en el árbol de navidad de la explanada del Palacio Municipal.

A las afueras de la sede del poder Judicial, en Cancún, narraron que personal del Ayuntamiento de Benito Juárez retiró las esferas poco después de que éstas fueran colocadas en dicho adorno navideño el viernes 23 de diciembre, previo a los festejos navideños.

“Quitaron las esferas el mismo día que nosotras las pusimos. A las seis terminamos de ponerlas y a las 12 y media de la noche me hablan y me dicen que las autoridades las estaban quitando y poniéndolas en una bolsa negra. El secretario del Ayuntamiento (Jorge Aguilar Osorio) estuvo presente cuando las quitaron”, señaló Blanco Chi.

Señalaron que las autoridades no tenían ningún derecho en quitar dichas esferas, pues además de ser una protesta para exigir resultados en las investigaciones de sus hijas desaparecidas, ellas costearon con los gastos para hacer dichas esferas.

"No sale de la bolsa de ellos, porque nos cuesta sacar copias, nos cuesta decorar recoger salir a recoger unas botellas para decorar la foto de nuestros hijos, no les cuesta a nadie, no les cuesta a ellos, les cuesta a nosotros, entonces por esa razón venimos a ponerse amparo, para que la juez le saca llegar a ellos también a todos los presidentes y a todo lo que es su gente que dejen de quitar las fotos las esferas de nuestros hijos en el árbol”.