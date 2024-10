Gobierno de México prohíbe extracción de piedra caliza en terrenos de Calica

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dijo en la conferencia mañanera que el Gobierno mexicano no ha expropiado los terrenos de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), pero sí ha prohibido la extracción de piedra caliza en la zona.

"Esto no es una expropiación, porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando su terreno, sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí, es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque o a ver qué hacen, pero caliza no" , enfatizó Bárcena.