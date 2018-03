“Chanito” suena fuerte

La alineación completa de candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) se acerca a su hora culminante y no debe sorprender el nombre del vencedor en el turbulento proceso de elección perredista: el reciente ex priista José Luis “Chanito” Toledo Medina, quien fue precandidato a la gubernatura donde se impuso Mauricio Góngora Escalante, derrotado y privado de la libertad como un puñado de colaboradores del fallido ex gobernador Roberto Borge.

La definición de la candidatura en la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano muestra las cartas en la posición más atractiva por su peso poblacional, ya que en 2019 tendrá enorme influencia por el elevado número de distritos locales que concentra, por lo que puede inclinar la balanza en la lucha por el Congreso local, controlado apenas por la coalición oficial representada por panistas y perredistas.

Con la bendición de la cúpula nacional del perredismo, “Chanito” Toledo superaría al diputado local perredista Emiliano Ramos Hernández, iniciando una travesía nada cómoda en la batalla por la silla que ocupa el verde ecologista Remberto Estrada Barba.

Si la decisión va por “Chanito” Toledo la alianza que lo postule será muy competitiva, pero antes tendrá que desactivar la aversión a todo lo que huela a borgismo, detalle que le ha complicado la travesía al ex Presidente de la Gran Comisión del Congreso que rompió con Beto Borge y que no forma parte del selecto grupo del ex gobernador Félix González Canto.

La definición se acerca y pronto mediremos la musculatura de cada candidato a la silla de lujo en la cercana batalla donde pesará y mucho el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Y en los dominios del Congreso las especulaciones están en su apogeo por la inminente salida del presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila (PAN), quien está sembrado en la octava posición como candidato a la diputación federal plurinominal.

La priista Leslie Hendricks Rubio –hija del ex gobernador chetumaleño Joaquín Hendricks Díaz– ha sonado muy fuerte y también se ha deslizado el nombre de Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social. Las apuestas y especulaciones van en aumento y para muchos es un hecho la salida del panista Martínez Arcila, presa de la fiebre de candidaturas que ha atrapado en su órbita irresistible a varios diputados locales.