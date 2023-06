Con golpes y armas de fuego, así rechazan taxistas presencia de Uber en Cancún

Choferes de la plataforma Uber acusaron que han aumentado los ataques por parte de presuntos taxistas de Cancún en su contra durante los últimos días, en los que incluso se han usado armas de fuego en dichas agresiones.

Águeda Esperilla Soto, portavoz de choferes de la plataforma de transporte en Cancún, señaló que esto se debe a la falta de sanciones de parte de las autoridades en contra de los acusados.

En conferencia de prensa, comentó que se han dado agresiones en la zona hotelera y en el centro (la última en el mercado 28, donde los agresores abrieron la puerta del vehículo y le dieron un golpe, lo que generó un supuesto enfrentamiento), en donde incluso afirma ha habido agresiones de arma de fuego.

Pidió a las autoridades, desde el Gobierno del Estado, hasta el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para que den “una respuesta de qué van a hacer”.

Muestra de ello, dijo, es que hay alrededor de 500 denuncias en la FGE de agresiones ocasionadas por presuntos taxistas de Cancún hacia los choferes de la plataforma que no han tenido ningún avance.

Misma situación en el Imoveqroo, en donde se amenazó con quitar las concesiones a los agresores, pero “siguen en su proceso de no sé cuánto tiempo les va a llevar resolver si les van a quitar o no la concesión y el problema continúa, no cesan las agresiones” .