Gonzalo Grasetti quiere armar un circuito de músicos

CANCÚN, Q. Roo.- El guitarrista y compositor autodidacta Gonzalo Grasetti, radicado en Cancún desde hace 16 años, compartió que uno de sus deseos a mediano plazo es armar un circuito de músicos que se puedan presentar en diferentes foros de la ciudad, con el objetivo de compartir sus proyectos originales con el público de Cancún y por supuesto con los visitantes nacionales y extranjeros que visiten el destino.

“A mediano plazo al menos una vez por mes en la zona (Playa del Carmen, Puerto Morelos y zonas aledañas), me gustaría hacer alguna presentación para compartir lo que estamos haciendo, contactar con otra gente, dar a conocer mi música y acercar al público nuevas propuestas hasta lograr un circuito donde otros artistas que no tienen el lugar donde presentarse se sumen y nos presentemos en diferentes foros”, expresó.

Además compartió que continúa con la promoción de su segundo material discográfico “Sigo en camino”, producción que lanzó a finales del año pasado y que es una mezcla de conceptos en los que el género musical que destaca es el blues, y que este martes 23 de octubre por la noche ofrecerá un concierto gratuito en el marco del Festival Internacional de Música, FIM, en el Centro Cultural de las Artes, por lo que aprovechó para invitar a todos los lectores de Novedades de Quintana Roo y al público en general a que vayan a escuchar una propuesta diferente.

“Así como el músico apuesta a un proyecto, la gente también debe apostar a propuestas nuevas, creo que se puede armar una buena comunión entre lo que propone el artista y la apertura y respuesta del público para escuchar las propuestas. Les invito a venir y escuchar nuestra música, creo que uno tiene que estar dispuesto a probar nuevos sabores, nuevas cosas, nuevos géneros”, expresó el guitarrista.

El también arreglista y actualmente guitarrista del cantautor, músico y compositor cubano Francisco Céspedes, compartió en exclusiva con esta casa editorial que actualmente se dedica a presentar su proyecto de blues y funk en hoteles y convenciones a lo largo de la Riviera Maya, mismos que están integrados en dos discos que tiene en su haber, y que los interesados pueden encontrar en plataformas digitales.

Respecto a sus propuestas discográficas expresó que en ambos discos muestra quien es el como músico, sus influencias y por supuesto sus preferencias musicales.

“En los discos se puede escuchar una mezcla porque no es solamente blues o funk, tiene otras cosas que tienen que ver con lo que me ha influenciado, vengo de Argentina así que algunas canciones tienen un toque folclórico e inclusive tango que es algo que toco también, creo que es una mezcla de todo eso”, expresó.

"Mi propuesta, forma de interpretar el instrumento y composición, tiene una inclinación o tendencia hacia el blues".

El guitarrista ha tocado con artistas como Francisco Céspedes, Armando Manzanero, Denisse de Kalafe, entre otros.

El EP del guitarrista lleva por nombre “Un nuevo día”, y el segundo disco “Sigo en camino”.

¿Qué opinas acerca de los espacios culturales que hay en Cancún para compartir tu música?

Cancún tiene un mercado muy turístico y por lo mismo generalmente lo que requieren es música para el turista, creo que hay pocos espacios para presentar proyectos originales, sin embargo; hay lugares que están intentando abrir las puertas a propuestas originales, así que donde se da la oportunidad allí me presento.



¿Tocarás solo el martes 23 o irás acompañado de una banda?

Me acompañarán Federico Boaglio en el Bajo, Julio Baró en el piano y Fidel López en la batería.

Reseña del artista

Gonzalo Grasetti, nació el 4 de marzo de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Sus primeras lecciones de música fueron a los 8 años de edad, cuando su padre le enseñó a tocar tangos y folckore con la guitarra. A los 16 años junto con su hermano y amigos forman su primera banda de rock como primer guitarrista y desde entonces ha participado en distintos proyectos musicales de Rock, blues y jazz, como guitarrista y cantante.

En el año 2002 se traslada a Cancún, México, donde radica hasta la fecha; ciudad que le brinda la posibilidad de desarrollarse de manera profesional, presentándose en varias ocasiones en el Festival Nacional de Jazz de Cancún, alternando con músicos de talla internacional y en otros festivales locales y nacionales. A la par de sus proyectos personales participa como guitarrista sesionista de reconocidos músicos del ambiente nacional e internacional tales como, Francisco Cespedes, Miguel Ángel Céspedes, Denisse de Kalafe, Karenka, Barry Ivan White, the Platters, The Marvelettes, The coasters, entre otros.

Hoy, dentro de los diferentes proyectos en los que interviene cabe mencionar el grupo del bajista de talla internacional Hiram Gómez, con quien se ha presentado en diferentes festivales nacionales y eventos internacionales, como por ejemplo el Festival internacional de Jazz de Playa de Carmen en donde se presentó abriendo el festival a figuras de la música tales como Mike stern, Al Di Meola, Ivan Lins, Dave Weckl, George Duke, John Mclaughin, Manhattan Transfers, Armando Manzanero y Eugenia león, entre otros… Actualmente dedica parte de su tiempo a la enseñanza a niños, jóvenes, adultos, y a músicos profesionales, en su propia escuela; sin dejar de lado su principal actividad que es componer y ofrecer presentaciones bajo su dirección en diferentes escenarios.

Hoy radica en Cancún, México, presentando sus proyectos de blues, jazz, bossanova, fusión, funk, tango y otros… En la actualidad, se encuentra trabajando como guitarrista del cantautor Francisco Céspedes con quien participa en diferentes festivales por todo México y América Latina.