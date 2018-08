Reality show 'La venganza de los ex' de MTV, se graba en Tulum

Agencia

TULUM, Q. Roo.- Diversión, mucho drama y eventos inesperados es lo que tendrá el nuevo “reality show” del canal MTV, “La venganza de los ex”, que se estrenará el próximo 21 de agosto a las 22 horas.

En una playa paradisíaca de Tulum, ocho solteros con cuerpos esculturales y bronceados perfectos disfrutan de una convivencia aislados del internet y celulares, con la finalidad de encontrar el amor, informa Notimex.

Se trata de unas vacaciones de ensueño, que de pronto se tornarán en su peor pesadilla, pues poco a poco cada uno de los participantes recibirá la visita de sus más odiados ex.

En entrevista con los concursantes Brenda Zambrano, Sargento Rap y Norma Antunez, coincidieron que este programa promete mucho a los televidentes, a quienes les dejará un buen sabor de boca, pues pasan cosas interesantes.

“Esta experiencia es algo que no pasa en la vida real, así de simple, es un proyecto social muy específico”, declaró el músico Sargento Rap, quien quedó en el segundo lugar del “reality” “Big Brother” 2015.

Además de ser un programa de entretenimiento, Zambrano consideró que con esta transmisión se logró mostrar la belleza natural que tiene México, en específico de Quintana Roo.

“Estuvo increíble, ya que transmitimos lugares bonitos de Cancún y Tulum, para atraer el turismo, fuimos a cenotes, mostrarmos el mar, la selva”, platicó Brenda, quien se considera escandalosa, celosa, complicada y muy honesta.

Por su parte, Norma Antunez señaló que inicialmente había hecho "casting" para el programa de citas “Are you the one?” en el que no quedó, pero después la buscaron para esta nueva transmisión, cuya dinámica no le explicaron cómo sería, por lo que se sorprendió al ver aparecer de la playa a sus ex amores.

“Yo no sabía el nombre del proyecto, ni nada, sólo sabía que me iría de vacaciones, empecé a ir al gimnasio, porque me preguntaron que si hacía ejercicio, por lo que pensé que habrían retos físicos”, puntualizó.