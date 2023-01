Grand Costa Maya inicia segunda semana con potencial turístico

La Grand Costa Maya inicia esta segunda semana del año con 13 cruceros internacionales programados, de las cifras más altas que se han tenido, luego de la pandemia por el Covid-19 que prácticamente hundió este segmento de mercado.

Es un crucero menos de lo que se tuvo en la primera semana del año, por lo que sigue siendo potencialmente de altos ingresos monetarios para los restaurantes, comercios, servicios de relajación, prestadores de servicios náuticos como los tours en lancha, snorkel, buceo y pesca deportiva. De igual forma para tour operadores, que llevan a los turistas a los sitios arqueológicos.

Esto representará un promedio de 39 mil turistas extranjeros que estarán pisando tierra del sur de Quintana Roo a partir de hoy y hasta el viernes y que podrán disfrutar de Mahahual y Bacalar con su “laguna de los siete colores”.

Hoy, por ejemplo llegan tres cruceros: el Serenade of The Seas, Radiance of the Seas y el Seven Seas Navigator, pero mañana y el jueves serán cuatro cada día, de acuerdo con la bitácora de arribos de la empresa Servicios Turísticos Mahahual S.A. de C.V.

El sector empresarial se reportó listo para tener una de las mejores semanas en materia de turismo de cruceros, así lo explicó Gerardo Pérez Zafra, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Por segunda semana consecutiva tenemos alto número de llegada de extranjeros a través de los hoteles flotantes, por lo que se continúa con la buena racha; uno de los barcos trae miles de viajeros, así que dejan amplio margen de utilidades a los negocios que tenemos”, dijo Pérez Zafra.

La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo precisa que cada crucerista deja una derrama financiera de mil 520 pesos, aproximadamente, que se queda con los prestadores de servicios turísticos.

Norwegian Breakaway, Carnival Dream, Mardi Gras, Valiant Lady, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, MSC Meraviglia, Carnival Pride, son otros de los cruceros que llegarán a Mahahual, esta semana.