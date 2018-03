Gregorio Sánchez: ‘Es de risa está situación’ del libro

Sajhid Domínguez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El periodista Luciano Antonio Núñez demandó al actual regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, por presuntamente plagiar el contenido de su libro autobiográfico, mientras que el también candidato a diputado por el Distrito 03, por el Partido Encuentro Social (PES), refirió que se trata de un asunto meramente político y contrademandará al escritor por invadir sus datos personales.

En una conocida cafetería del centro de la ciudad, Antonio Núñez, en compañía de su abogado, Hugo Alday Nieto, presentaron la demanda que interpusieron ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor) y ante la Procuraduría General de la República (PGR) con el expediente 206/98402/16¨2018, en contra de Sánchez Martínez y de la Editorial Proceso, debido a que supuestamente el libro que publicó el ex presidente municipal de Benito Juárez con el nombre “Injusticia Protegida” lo escribió el periodista casi en su totalidad y lo registró en el año de 2013 bajo el nombre “El beso de Judas”.

“La audiencia fue el pasado 15 de marzo, en donde llegó tarde el representante de Editorial Proceso y no se presentó el señor Gregorio Sánchez Martínez, dicho lo cual el Inadautor procederá a multar a estas dos personas por llegar tarde y por no presentarse respectivamente, desconozco cuál será el monto de esta multa, pero lo que es importante es que esta audiencia era para que ellos pudieran acreditar que la obra es suya y como no fueron, iniciaremos la infracción en materia de comercio por lucros indebidos con una obra que no es de su autoría y cuyo contenido se reproduce ilícitamente, lo cual es un delito federal”, apuntó el abogado Alday Nieto.

Luciano Núñez explicó que empezó a escribir “El beso de Judas” durante el proceso de encarcelamiento del entonces candidato a gobernador en el 2013 y de todo lo que sucedió después de la salida de prisión de Sánchez Martínez, lo registró y luego se lo presentó al hoy candidato a diputado para que lo leyera; “yo se lo presté de buena fe porque sabía que ya estaba registrado y me cayó como balde de agua fría cuando me invitan a la presentación del libro y me doy cuenta que es el 90% de lo que yo había escrito”.

El abogado explicó que la pena por este delito asciende de 6 meses a 6 años de cárcel y de 300 a 3 mil días de multa, aunque según resaltó Antonio Núñez que lo único que busca es que se resarzan los daños de propiedad y económicos para su persona, recalcando que la demanda no tiene fines políticos ni de otra índole.

Gregorio Sánchez Martínez, por su parte, refirió que nadie puede registrar una autobiografía de otra persona, ya que ahora existe una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en este caso Antonio Núñez estaría cometiendo un delito.

“Es de risa está situación, si Luciano Núñez hizo esto, lo voy a demandar la semana que viene ante un juzgado, por cometer el delito de tratar de publicar una obra que es una biografía personal, y por supuesto que esta obra que publicó Proceso está debidamente registrada ante Derechos de Autor, entonces no se quién le pagó a Luciano, no sé a quién esté sirviendo para tratar de sacar un beneficio personal, pero sus abogados no le han dicho que está cometiendo un delito en contra de la Ley de Derechos de Datos Personales”, refirió Sánchez Martínez.

El actual regidor y candidato a diputado por el Distrito 03 del PES, opinó que este asunto es 100% político: “Mira cuándo lo está sacando, al inicio de una campaña electoral, además es un malagradecido porque fue un colaborador, le estuvimos pagando por un año para hacer este trabajo que coordinó Claudia Enríquez y que ahora me entero que él registró como suya, no puedes publicar datos personales de nadie, mi abogado Mariano Carlos Rosales fue el que publicó el libro sobre los derechos de datos personales, entonces él es un experto en estos casos y Luciano cometió un delito y lo va a pagar.

Al respecto, vía WhatsApp Antonio Núñez negó que haya recibido pago por la redacción de un libro. Añadió que si Sánchez Martínez lo contrató para el libro, “que enseñe el contrato laboral, los depósitos, algo!!!”.

Antonio Núñez indicó tener los audios de las entrevistas, en las que el ex alcalde de Cancún dio su autorización para las mismas.

Este proyecto (el libro) lo “comencé durante la campaña (de Sánchez Martínez para gobernador), en el año 2010, tomando notas en cuaderno”. La obra la registró Antonio Núñez el 9 de abril de 2013, por ser su creación, asunto que le informó en su momento al ahora candidato a diputado federal; tardó un año y medio en redactarlo.

Acerca de su ausencia en la audiencia con las autoridades, Sánchez Martínez dijo que nadie le notificó de la reunión y que esto también representa un delito por lo que estará trabajando con su equipo jurídico para arreglar esta situación.