Para Profepa obra de una empresa de 'Greg'

COZUMEL, Q. Roo.- La Procuraduría de Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción de caminos en una zona de 66 hectáreas al sur de la isla Cozumel en la que la empresa El Jaguar Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. pretende construir un complejo turístico, propiedad desde hace varios años de Gregorio Sánchez Martínez, presidente estatal del Partido Encuentro Social (PES).

Guadalupe Álvarez Chulim de Azueta, ambientalista que denunció públicamente la situación, recalcó que en esta zona de humedales fue talado mangle de cuatro especies protegidas; esto sin contar con la palma Chit. Afirmó que la empresa es reincidente en estas acciones, por lo que la Profepa debe contemplar que la clausura sea definitiva y no temporal.

De construirse un proyecto que no respete la legislación ambiental, condenará a la muerte a los arrecifes de la zona; agregó que si se desea un proyecto turístico debe buscar no provocar daño al medio ambiente y no violar la legislación ambiental.

La denuncia de la ambientalista tardó casi un mes en ser atendida y se logró gracias a que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pidió a las autoridades ambientales estatales revisar la situación.

En un recorrido por la zona, Novedades Quintana Roo constató que está colocada la manta de clausura con el rótulo PFPA/29.3/RN/00377-18.

La ambientalista reiteró que la empresa que impulsa el proyecto denominado “Palancar Luxury Suites Resort & Spa”, es propiedad de Gregorio Sánchez Martínez, presidente estatal del PES.

Más tarde, entrevistada en las oficinas de la organización Cielo, Tierra y Mar A.C., de la cual es presidenta, la ambientalista habló de que en las últimas semanas fue talado de manera indiscriminada mangle de las especies rojo, botoncillo, blanco y negro.

Debido a dichas acciones, exigió a las autoridades ambientales todo el peso a los promoventes del proyecto quienes, pese a no contar con permisos, abrieron caminos de una longitud no determinada en una zona de humedales que forman parte de un manglar que va desde “Palancar” hasta la Laguna Colombia, de la reserva ecológica “Punta Sur”.

Reiteró que la empresa que impulsa el proyecto denominada “Palancar Luxury Suites Resort & Spa” es propiedad de Gregorio Sánchez Martínez, presidente estatal del PES, y violentó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente en México desde el 28 de enero de 1998.

El responsable de la elaboración del documento técnico unificado en materia de impacto ambiental es Germán Horacio Robles Aragonés. Información extraída del Documento Técnico Unificado (DTU) Modalidad B, del trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal, indica que se requiere una inversión 45 millones de pesos para dejar el proyecto operativo.