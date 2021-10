Reporteros, camarógrafos, fotógrafos y RP’s de la fuente de espectáculos de la Ciudad de México, organizaron una gran fiesta en honor a la gran diva Silvia Pinal, entregándole una hermosa medalla con todo el cariño de la prensa, la cual recibió entusiasmada y agradecida por tanto amor.

Varios meses de planeación, lluvia de ideas y sobre todo mucha unión y cariño por parte de un grupo de periodistas y comunicadores de la fuente de espectáculos dieron como resultado una inolvidable fiesta en honor a la bella Silvia Pinal, quien acompañada de su hija Sylvia Pasquel, quien también formó parte del festejo, agradeció el cariño de la prensa hacia su persona.

Foto: Cortesía

“Les agradezco tanto, estoy emocionada por este momento, tengo muchas personas que me cuidan, que han trabajado conmigo y aquí están. Para mí es un gran orgullo que ustedes sean tan dadivosos conmigo, todo este cariño me lo llevo por lo que me queda de vida. No encuentro palabras suficientes para agradecerles su cariño, me siento tan feliz y tan cerca de todos, creo que este momento no lo olvidaré nunca”, expresó la bella Silvia Pinal, quien estuvo acompañada de grandes amigos como Carlos Cuevas, Erick y Verónica del Castillo, Alejandra Ávalos, Sergio Corona, Roberto Tello, Mara Patricia Castañeda, entre muchas personalidades que quieren y respetan a la actriz.

Foto: Cortesía

“El día de hoy están los más cercanos amigos tuyos, los colaboradores que han estado en tu vida en diferentes por tu vida, quiero agradecer a todos haber empezado esta medalla Silvia Pinal porque me enorgullece que año con año esta medalla sea entregada a alguien que tenga una trayectoria, relevante, magnífica y tan importante como la tuya, gracias mamacita, gracias Vicky, Chuy, Jorge y todos los que asistieron, amigos de mi mamá, productores y quienes hicieron esto posible, Me siento tan feliz mamá, cada video que llegaba y escuchaba de todo lo que la gente siente por ti, me hacía sentir más orgullosa de haber nacido de ese vientre, te agradezco esa descendencia de amor que dejas en mi, en tu familia y en toda la gente que te quiere, deseo que este sea el principio de muchos homenajes más que te mereces mamita”, fueron las palabras de Sylvia Pasquel tras la entrega de la primera medalla Silvia Pinal a la misma musa de los periodistas de espectáculos.

Foto: Cortesía

Increíbles arreglos florales, globos, rosas encapsuladas con el nombre de Silvia Pinal, cremas con su imagen, saludos en video de personalidades de la farándula y muchos detalles llenos de cariño, hicieron de esta noche, organizada por la gran publirrelacionista Vicky López y apoyada por periodistas de primer nivel como María de Jesús Candedo, Jorge Santa María, Flor Playa, Jesús Cisneros, entre otros, un evento inolvidable que doña Silvia Pinal se lleva en el corazón.