Grúas de Q. Roo incrementan costos culpando al Tren Maya

Usuarios han solicitado al Instituto de Movilidad de Quintana Roo que ponga orden en el servicio de grúas en el centro y sur del estado, debido a que las empresas de este ramo han incrementado sus precios hasta en un 200%, poniendo como pretexto los inconvenientes generados por el Tren Maya.

José Pérez Cano, quien sufrió un accidente menor en la carretera Bacalar-Chetumal, denunció que le cobraron cinco mil 600 pesos por un traslado de 22 kilómetros, cuando el tarifario normal marca dos mil 200 pesos.

Martha Tun Acosta, otra usuaria, señaló que en la misma zona su automóvil sufrió un desperfecto. El servicio de grúas le cobró cuatro mil pesos, a pesar de que la tarifa marcaba dos mil 900 pesos.

En ambos casos no se realizaron maniobras fuera de la carretera que incrementen el costo, pero los choferes de la grúa le explicaron que el aumento lo están aplicando de manera discrecional debido a los retrasos por el tráfico a la entrada de Chetumal, provocado por los trabajos del Tren Maya en la zona.

Otros automovilistas han señalado similares situaciones, donde los operadores de grúa les muestran un tabulador al contratar el servicio, pero a la hora de pagar les incrementan el precio, en ocasiones hasta el doble, con el argumento de que se invirtió más tiempo y combustible de lo necesario.

Al respecto, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo instó a los afectados para que presenten de manera formal la denuncia ante el organismo, ya que estos casos no los investigan “por oficio”.

“Sí, fui a presentar mi queja, pero me pidieron demasiados documentos y dar vueltas que se me hacía una pérdida de tiempo y viajes hasta la oficina. Se supone que están para poner orden, entonces si tienen conocimiento que esta situación cada vez es más común, deberían poner inspectores en la zona para garantizar que no abusen las grúas”, refirió Pérez Cano, sobre la petición de la autoridad.

En tanto, ninguna de las empresas que operan en el sur del estado han manifestado alguna postura sobre las quejas de usuarios.

Las vías del Tren Maya, en su tramo 7, cruzan al menos en dos ocasiones la carretera federal 307, entre Xulhá y Chetumal, donde se construyen actualmente dos puentes vehiculares, lo que provoca que el tráfico vehicular se detenga por varias horas durante la tarde.