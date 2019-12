Grupo Posadas cerca e impide acceso a la costa pública

Alejandro Castro/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Grupo Posadas, que construye un hotel de concepto All Inclusive a la altura de Chemuyil, colocó vallas metálicas en la superficie de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y con ello cubrió una vereda a través de la cual tenían acceso a las playas los visitantes locales, denunció el Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

A escasos metros del agua fueron colocadas dichas vallas, sin respetar los 20 metros que corresponden a la zona federal a partir de la línea de costa y los cuales son de libre tránsito para todos los mexicanos, al tratarse de terrenos de la nación.

“El hecho de que no haya playas de arena en la zona no significa que esta área federal no exista, pues cuando la costa carece de playas y presenta formaciones rocosas o acantilados, como en este caso, la zona federal marítimo terrestre se mide dentro de una faja de 20 metros contigua al litoral marino” establece el artículo 4° del Reglamento para el uso y aprovechamiento de la Zofemat.

Araceli Domínguez Rodríguez, representante de Gema, indicó que el acceso a la costa había permanecido por más de 40 años hasta que fue impedido por esta barrera, que además fue colocada de manera ilegal.

La verificación del uso, aprovechamiento y explotación es atribución de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).

Sin embargo, la ambientalista reprochó que, contrario al discurso sobre playas libres del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, la autoridad ambiental ha hecho caso omiso a las múltiples denuncias sobre ese mismo proyecto, donde meses atrás una tortuga marina cayó en una zanja hecha por maquinaria pesada, aunque estaban prohibidos los trabajos en temporada de anidación.

“La Profepa normalmente no responde a las cosas hasta mucho tiempo después, cuando ya pasó la urgencia, desafortunadamente su forma de trabajar siempre ha sido muy ineficiente, pero creo que en esta administración de Semarnat ha sido la peor de todas”, aseveró.