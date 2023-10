Grupos civiles de Cancún se acaban de sumar al acopio de víveres para los damnificados del estado de Guerrero, para mandar todo lo recaudado a esta entidad para el próximo fin de semana.

Jocelyn Díaz Hernández, gerente de Desarrollo Institucional de la Fundación Ciudad de la Alegría, señaló que además de esta organización también están confirmados el Centro Comunitario del Club Rotario Cancún, el Colegio Abugaber, y el club Mandala, quienes empezaron a recibir donativos desde ayer.

“Vamos a abrir puertas como centro de acopio desde ya hasta el miércoles. El miércoles es el último día que recibimos artículos de higiene personal, víveres, y medicamentos”, dijo.

De acuerdo con información de Ciudad de la Alegría, los artículos de despensa que se acopian son el arroz, aceite, frijol, lentejas, azúcar, sal, café soluble, mayonesa, chocolate en polvo, sopas instantáneas y consomé de pollo.

Los enlatados que se solicitan son chiles, atún y sardinas, entre otros. Los artículos de limpieza son cloro, jabón en polvo, fibras, escobas, jergas y limpiador líquido.

Y los artículos de higiene personal que se buscan son pasta dental, toallas femeninas, desodorante, papel higiénico, toallas húmedas para bebés, rasuradoras desechables, jabón de barra y repelente de mosquitos.

Grupos civiles y privados se suman para recaudar víveres para gente de Guerrero / (Foto: José Aldair)

Cabe aclarar que las 24 horas de los días que dure la recaudación se pueden llevar artículos a la fundación, aunque no se aceptan artículos como ropa o alguno que no sea de esta lista debido a que los damnificados en Guerrero no tienen servicios ni manera de preparar algo más complejo.

Díaz Hernández mencionó que, tras concluir el acopio, se empacará todo lo recibido el próximo jueves, y para el viernes se espera mandarlo a la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quienes van a llevar lo recaudado hasta Acapulco.

“En la mañana nos llegaron 10 latas de pechugas de pollo. Llevamos a la mejor como unos cinco kilos de arroz, leche en polvo tenemos también”, dijo.

Finalmente, la entrevistada recordó que esta es la segunda vez en el 2023 que se suman a campañas de acopio. La primera vez fue a mediados del año cuando ocurrieron los terremotos en Turquía.