Aplican para la Guardia Nacional 200 quintanarroenses

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Alrededor de 200 jóvenes ingresaron al proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional, de los cuales, ocho se encuentran en espera de las últimas pruebas, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Miguel Ángel Huerta Ceballos, comandante de la 34 Zona Militar, explicó que la cuota anual será reclutar a unos 188 jóvenes para que se integren a la fuerza civil creada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ha habido bastante aceptación, se tiene que pasar los exámenes, algunos no lo pasan, pero la mayor parte sí y ese personal se concentra en Mérida, donde está el Centro Regional de Reclutamiento para la Guardia Nacional”.

La primera fase, dijo, es a nivel zona militar, donde se realizan los primeros formatos y posteriormente en Mérida concluyen el trámite.

Explicó que los interesados que no logran concluir las pruebas, principalmente, es por no reunir el perfil psicológico, considerado como una de los exámenes más difíciles, debido a que cada uno tiene que reunir las características idóneas para portar armas y que no representen ningún tipo de peligro para la sociedad.

“Normalmente es el más difícil (el examen psicológico), también existe el médico para detectar que no tengan algún padecimiento que les impida desempeñar adecuadamente sus labores”, dijo.

De acuerdo con la Sedena, la Guardia Nacional recluta a jóvenes mujeres y hombres de entre 18 y 25 años; una vez ingresados, automáticamente cumplirán algunas funciones militares y continuarán con su capacitación.

Por otro lado, Huerta Ceballos confirmó que en lo que va de este año han detectado aproximadamente 100 vuelos ilícitos provenientes de Sudamérica, principalmente de países como Colombia y Venezuela.

“Nosotros formamos parte de ese sistema nacional de detección de aeronaves ilícitas que normalmente transportan drogas y con base a esos enlaces se mantienen alertas con anticipación cuando van a arribar a nuestro país”, comentó.

Además estima que a la semana realizan aproximadamente tres operaciones contra el narcomenudeo, en un trabajo conjunto con instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).