Guerreros 2020 supera las expectativas de Macky González

Cancún.- Sufrió y triunfó en Exatlón México, ahora la bella Macky González lidera con gran profesionalismo el equipo de Cobras en el nuevo proyecto de Televisa, Guerreros 2020, el cual será el último reality deportivo en el que participe, ya que la también mercadóloga reveló en exclusiva para Novedades Quintana Roo, que se dedicará a estudiar actuación para continuar por este camino de la televisión al que llegó por mera casualidad.

“Las semanas que llevo en este proyecto han sido mágicas, me han hecho sacar todo tipo de sentimientos y lo único que pedí al entrar es que superara mis expectativas y la primer semana fue redonda para el equipo de las Cobras; me emocioné tanto que dije, este va a ser el proyecto más importante de toda mi carrera y el que más voy a disfrutar porque será el último reality deportivo en el que participe”, expresó Macky, quien no quiere corromper el aprendizaje que le han dejado este tipo de proyectos.

“Los realities que hice te catapultan a cierto lugar, tanto laboral como espiritual y personal, para mí, Exatlón me ahorró como 10 años de crecimiento personal en los seis meses que estuve internada en una isla sin comida y demás, fue algo muy espiritual, ese momento que viví es algo irrepetible, no quiero vivir de realities, con Guerreros 2020 es lo mismo, vengo a encontrar cosas diferentes, a ver la cúspide de mi carrera deportiva y a aprender nuevas cosas, dar parte de mi experiencia a mis atletas y a la gente que nos ve, pero todo tiene una caducidad, se puede corromper lo aprendido”.

Una guerrera muy bien preparada

Macky González, además de ser atleta de alto rendimiento, es una bella licenciada en Comunicación, maestra en Marketing y además disfruta tocar el piano, esa sensibilidad y la belleza que la caracteriza la llevaron a tener los reflectores de la televisión a su favor, ahora estudiará actuación para continuar en pantalla.

“La educación en mi familia siempre fue primordial, tengo maestría en marketing y licenciatura en comunicación, estar en el lugar en el que estoy ha sido totalmente circunstancial no porque yo haya buscado estar en la pantalla, es un camino que solo me fue jalando y ahora estoy sumamente agradecida con las oportunidades que se me están abriendo en esta carrera, me imaginaba haciendo estrategias de marketing para elevar las ventas en alguna empresa y ahora estoy en la televisión. Estoy muy bien asesorada y hace unos meses comencé a tomar clases de actuación, estoy súper concentrada en hacer mi mejor versión en este proyecto que es Guerreros y posteriormente buscaré seguir en la televisión, por eso me preparo para hacerlo con profesionalismo y humildad”.