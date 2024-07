Habitantes de Carlos A. Madrazo preparan bloqueo en carretera 186 Chetumal-Escárcega

Habitantes de Carlos A. Madrazo decidieron sumarse a los reclamos de sus vecinos de Nicolás Bravo y preparar un mega bloqueo carretero en estos días, en contra de los trabajos relacionados con el Tren Maya.

Luis Enrique Martínez Castro, representante de los quejosos, explicó que la maquinaria pesada que está laborando en el proyecto federal ha destruido por completo casi todas sus calles de la comunidad, haciéndolas intransitables.

“Al principio nos dijeron que esto no iba a pasar, que iban a tener cuidado. No lo hicieron. Luego aseguraron que iban a construir sus propios caminos alternos para llegar a las obras y así no utilizar ni dañar nuestras vías, tampoco lo hicieron. Hoy prometieron que van a reparar las calles antes de que se vayan, y tenemos miedo de que tampoco lo cumplan”, declaró.