Habitantes de Pok Ta Pok aseguran que proyectos inmobiliarios afectarán la zona

Los vecinos de Pok Ta Pok, ubicada en la zona hotelera de Cancún, aseguraron que la posibilidad de sobredensificar y el cambiar el uso de suelo establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez, dañarían dicha área en todos los ámbitos, debido a que existen proyectos inmobiliarios atraídos en el lugar.

La representante de la Asociación de Vecinos de Pok Ta Pok, Patricia Reta, señaló que hace unos meses una empresa inmobiliaria presentó un proyecto para edificar un desarrollo de más de mil 600 viviendas y 300 locales comerciales, lo que ocasionaría que se coloque concreto en las casi 6o hectáreas que pertenecen a este predio.

“De ninguna manera es viable para el lugar en el que lo quieren hacer, que es donde actualmente está el campo de golf, que es el centro de la zona hotelera de Cancún, en donde existe una sola calle de entrada y salida, en donde los servicios públicos llevan años rebasados y que, de autorizarse, se dará un balazo a la ya decaída zona hotelera, a la que le urge una transformación con lo que ya existe y no seguir sobrecargándola con más cuartos, comercios y tráfico”.

En conferencia de prensa, enumeró las razones por las que rechazan este proyecto, que van desde que atente contra los derechos humanos de vivienda y medio ambiente sanos, los usos de suelo y densidades planteadas por Fonatur desde el plan maestro original de Cancún y sus versiones subsecuentes, así como contra los ciudadanos que, en su momento, adquirieron una propiedad en Pok Ta Pok con la seguridad que este desarrollo tendría un campo de golf.

Además, advirtieron que este proyecto aumentaría la saturación vial sobre el boulevard Kukulkán; la deficiencia en el suministro de agua potable y en el tratamiento de aguas negras y desechos generados en la zona hotelera, así como insuficiencia en la capacidad instalada en el suministro de energía eléctrica, lo que generará altas y bajas de voltaje, incluso apagones en la zona.

“Complicaría aún más la recolección de basura, la seguridad y los servicios básicos en la zona y atenta contra la sustentabilidad de la zona hotelera, siendo éste el eje rector de la economía”.

Mientras tanto, Miriam Cortés, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), indicó que, si bien se ha dicho que habrá mil 600 viviendas, esto significa la construcción de, al menos, 4 mil 500 cuartos.

Incluso señaló que ni siquiera hay garantía de que se queden ahí el número de cuartos, por lo que podría haber más, lo que agravaría los problemas que, de por sí, experimenta la zona hotelera.

Asociaciones se oponen a próximos proyectos en Pok Ta Pok

Habitantes de Pok Ta Pok aseguran que proyectos inmobiliarios afectarán la zona / (Foto: Harold Alcocer)

Por su parte, Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, señaló que el organismo también se opone a ese proyecto, por lo que apeló a los tres órdenes de gobierno parar este proyecto e instó a los desarrolladores a buscar otras zonas donde realizar sus proyectos, menos el centro de la zona hotelera de Cancún, “porque es endeble y no soporta más”.

Además, señaló que la edificación de un proyecto inmobiliario podría “acarrear rentas vacacionales, que como ustedes saben no ofrecen seguridad a sus usuarios, que no son regulados por Protección Civil, que no cuenta con licencias de funcionamiento y no garantiza la seguridad”.

Finalmente, los participantes comentaron que habrá amparos y denuncias ciudadanas para evitar la sobredosificación de Pok Ta Pok y, en lugar de buscar inversiones inmobiliarias, sugirieron relanzar el campo de golf, considerado como “ícono del destino y la única área verde de la zona hotelera”.