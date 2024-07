Hablemos de los temas importantes, que debemos tomar en cuenta los mexicanos

Dice el dicho que “no hay mal que por bien no venga” y esperamos que eso sea una realidad y no nada más un dicho, ya que llevamos 6 años de males y no hemos visto que venga ninguno de bien.

Y si hacemos un balance de los muertos, eso sin contarlos a todos, entre desaparecidos, entre asesinatos y entre el Covid, ya suman más de un millón de mexicanos que han dejado de existir, esto debido a la mediocridad con la que operó el gobierno, pero recordemos que la Biblia marca muy claramente que “el que hace el daño, o provoca el mal a los demás, se le regresa y aunque vemos que el señor López ha tratado de modificar la Constitución y las leyes, en un resentimiento de un hombre psicópata y narcisista, tiene que entender que el “lavado de dinero” y el “apoyo” que recibió de cárteles, quienes hicieron su dinero a través de la venta de las drogas, esto está calificado y certificado como un delito internacional y cuando esto suceda, va a haber acciones radicales, como las que tuvo el gobierno de Estados Unidos contra varios homólogos de este señor, quienes están cumpliendo condenas, debido a su audacia y su ambición, lo que ha sido el peor cáncer en la historia del país, tanto en lo económico, en lo político y en lo social.

Y nosotros si vemos con claridad, como antes de que acabe el sexenio, los homicidios van a pasar de 200 mil, por ello sería conveniente que los traidores a la patria, a la Constitución y a la república, deberían ir poniendo sus barbas a remojar, ya que queda claro y transparente como el agua, que la verdad siempre llega, y todos los responsables de no haber respetado a la Constitución, a la república y al Estado de Derecho de los mexicanos, parece que se les olvidó que son empleados públicos, pero si entraron en un viaje de ego y se creyeron los elegidos de los dioses, como si fueran emperadores en cierto momento, pero bien dicen las leyes de Hermes, todo lo que sube, tiene que bajar, por lo tanto los coyotes de López, o sea, sus hijos, quienes no gozan de fuero porque son ciudadanos y no son funcionarios públicos, tendrán que responder a su asociación delictuosa, y así mismo, devolver el oro que robaron de los mexicanos.

La verdad es un arma y una realidad, que no se puede tapar la luz del sol, con un dedo, y en el momento que deba de ser, tendrán que responder por sus delitos, porque deben estar conscientes de que “el que nada debe, nada teme”.

En otro tema, es importante mencionar que es precisamente en la temporada de huracanes, y que nos da pena ajena, el ver que no se tengan los fideicomisos de apoyo a la ciudadanía y al pueblo de México, ya que no se cuenta con un solo centavo en las arcas y que si se deberían de tener, para cuando se vive este tipo de fenómenos naturales, esto es un robo más, esa es la realidad y no hay otra.

También es necesario comentar que en Cancún hay muchos cierres de carreteras, estos han sido llevados a cabo por ex empleados de primaria, el tema es que no se les ha pagado, ni a ellos, ni a muchos terratenientes y esto es un robo y que de no cumplir o pagar con sus compromisos, este tipo de acciones se paga con la prisión, lo importante ahora será ver y entender cómo y cuándo esto va a suceder, porque esto no debe estar pasando.

Es importante mencionar que hay un estudio y un análisis, que pone muy claro, que López Obrador, por 12 años, nunca declaró impuestos y nunca declaró de donde o de quien obtenía sus ingresos y eso es también un delito fiscal, por lo que debería investigarse ya que no prescribe, como el asesinato, y eso ya también es una realidad que todos conocemos.

En fin, es importante que la presidenta electa cumpla ahora con los deberes y responsabilidades que va a tener cuando haga su toma de posesión de su cargo, el cual muy claramente marca el Artículo 87, El presidente al tomar posesión de su cargo hará la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

Por el bien de todos esperemos que estas obligaciones constitucionales le caigan como anillo al dedo, por lo que aquí habría que mencionar que mientras existan las cuentas claras, habrá largas amistades, ya que de lo contrario habrá largas sentencias judiciales.

Para AMLO el periodismo es que lo adulen a él: Loret de Mola en Con los de Casa

Loret: El presidente lo que trata es de usarme, lo hizo desde el inicio de su sexenio, es como un ejemplo, un ejemplo de miren lo que le hago a Loret, si ustedes van por ahí, eso les va a pasar y lo que empezó conmigo ha sucedido con otros periodistas.

Si tú haces una crítica ¿sabes que te va a pasar? lo que me ha pasado a mí y en la medida en que esa crítica se vuelve pues digamos más… una revelación más profunda, más comprometedora, etcétera, etcétera, va a suceder y eso es toda la escala eh, la agresión, los insultos, el desprestigio, la calumnia, el exhibir tu dirección, el que pierdas un empleo, o sea, todo está sobre la mesa.

Reportera: Como una venganza y una persecución, es como define el periodista Carlos Loret de Mola la investigación que abrió la Unidad de Investigación Financiera contra él, su esposa Berenice Yaber y Víctor Trujillo, “Brozo”, inmediatamente después de haber publicado los reportajes más escandalosos sobre una supuesta red de corrupción y de enriquecimiento ilícito, operada por sus hijos Andy y Bobby López Beltrán, y sus amigos, entre ellos, Amílcar Olán.

Loret: Esto es una venganza, esto no estaría pasando si nosotros no hubiéramos revelado los videos de los dos hermanos de López Obrador recibiendo dinero, la Casa Gris de su hijo José Ramón, los contratos de la prima Felipa, los videos de su secretario particular, Esquer, llevando dinero y desde luego los audios y los contratos del Clan, Andy y Boby López Beltrán, los hijos del presidente traficando influencias.

Primero, se trata claramente de una venganza de López Obrador, que si nosotros estuviéramos quietos, no estaría sucediendo

Reportera: El también columnista del Universal habló sobre su sentir del asedio permanente que pareciera mantener el presidente sobre él.

Loret: Yo me estoy preparando para lo peor. Héctor, colegas, eh, no sé hasta dónde es capaz de llegar este presidente el desmantelamiento del Poder Judicial que tienen planeado y no me queda duda que van a implementar en cuestión de meses a más tardar, eh, los integrantes de este régimen, nos pone además en una situación de preocupante indefensión, no solo a los periodistas, no solo a los medios de comunicación, a cualquier ciudadano que se quiera defender, de cualquier cosa, frente al gobierno.

Entonces creo que viene una época muy oscura, creo que el presidente está decidido a acentuar su persecución, lo vemos claramente siguiendo las fechas en donde esto sucede.

Nosotros revelamos los reportajes más escandalosos sobre los hijos del presidente, Andy y Bobby López Beltrán, entre finales de enero y principios de febrero, justo después de que revelamos los dos más fuertes, los que implican los montos más grandes, el presidente arranca esta investigación de la UIF que reveló Peniley Ramírez, contra Víctor y contra mí y contra mi esposa, claramente es una venganza.

Reportera: Carlos Loret, estuvo como invitado en el programa Con Los De Casa, para hablar de esta investigación, de las 690 ocasiones en que su nombre ha sido sacado en las mañaneras por el presidente y de su parecer sobre el tratado a la prensa que ha dado este gobierno en donde fue muy claro al decir ¿cómo cree que el presidente quiere que sea el periodismo para él?

Loret: Parece que esto es escalar un peldaño más en la intención de López Obrador, de que no exista en la prensa el espíritu de vigilancia del poder, él quiere hacer todo lo que quiera hacer, sin que nadie lo siga. A ver, acaba de dar dos entrevistas exclusivas en la recta final de su sexenio, ¿A quiénes se las dio?,

Reportera: A los moneros.

Loret: A un grupo de caricaturistas del periódico del régimen, que además creo que dos de ellos son militantes de Morena y fundadores del Partido, cosas así, que han recibido millones de pesos del gobierno y que se dedican fundamentalmente a caricaturizar a la oposición y no hacer ningún tipo de ejercicio crítico de lo que pasa en el gobierno, unos paleros para ponerlo…

Y la otra entrevista se la da a una periodista del medio de comunicación que ha usado el gobierno como arma de ataque contra aquellos a los que cuando el presidente no quiere decir algo, porque le da pena, se lo filtra y aquellos lo ensalzan, ¿qué es esto pues? o sea, qué manera de exhibirse en la recta final de su sexenio.

Para López Obrador la Libertad de Expresión consiste en que lo adulen a él, el buen periodismo es que lo adulen a él, que coincidan con él, ¿quiénes son para él los buenos periodistas?, lo ha dicho, los que están en su movimiento, él no entiende el periodismo como lo entendemos nosotros, bajo ninguna óptica y lo que está tratando es de imponer su visión del periodismo e ir arrinconando a todo mundo, para que el estilo de periodismo que prevalezca en México sea el estilo que le gusta a López Obrador, que es de aplausos al régimen.

Vamos a ver cuánto resistimos, yo creo que vamos a aguantar y creo que vamos a ganar esta pelea frente a este acoso.

Reportera: El reclamo que hizo el periodista al mandatario federal es que nunca lo ha insultado, ni calumniado, además de que señaló que la confrontación es desigual.

A pregunta expresa del cronista Héctor de Mauleón, de si Loret piensa lograr llegar a la otra orilla al término de su sexenio, Loret respondió.

Loret: Para ponerme en más aprietos de cara…, siempre saben que a los periodistas se nos recarga la chamba cuando es una elección, encima me puse a dieta, así que bajé 8 kilos, así que peso menos, braceo más, hago más ejercicio y no solamente voy a llegar a la otra orilla, voy a llegar a la otra orilla, me voy a secar y les voy a cocinar a todos una paella, a la salud del régimen, que ya se va.

Reportera: Oye Carlos, o sea, ¿la paella es para nosotros o para quién?

Loret: Para ustedes, a los otros no les vamos a dar nada, a los otros no… y si me permites, hasta vino también para que no digan.

Oye cómo no la vamos a pasar, hombre, claro que vamos a llegar a la otra orilla, por supuesto que vamos a llegar a la orilla, nos va a costar mucho trabajo, la marea está en contra y además desde una lancha nos quieren pasar el motor encima y partirnos en tres cachitos, no va a pasar, vamos a aguantar y vamos a llegar a la otra orilla.

Reportera: Finalmente el periodista aprovechó para agradecer al gremio sobre el apoyo que ha recibido por la situación que está pasando.

Loret: Y quiero aprovechar para agradecer muchísimo a todos los lectores del Universal, a todos los directivos del Universal, la familia Ealy por su apoyo, a ti David, a todo el equipo, a mi tocayo Benavides, a Miguel, a toda la banda, a los Juan Franciscos, a todos los que han estado respaldándome y haciéndome fuerte porque pues, si obviamente… mi abuelo tenía en su despacho una frase, que no recuerdo de quién era, pero recuerdo que era alguien del New York Times, que decía: “A condición que su editor no lo abandone, un periodista no tiene nada que temer de un jefe de estado”, y entonces pues yo quiero agradecerles a mis Editores por ese respaldo y agradecerle también a toda la gente que ha sido súper solidaria, particularmente en estos últimos días y en los distintos momentos en donde se han acrecentado las agresiones del presidente.

Carta dirigida a toda la familia Atypical (Un millón de gracias) Carlos Alazraki

Queridísima familia Atypical en México, Estados Unidos, Europa y Asia: Hace cuatro años decidí involucrarme en un mundo totalmente ajeno a mí, así es mí adorada familia Atypical.

Sin tener la menor idea de cómo funcionan las redes sociales, a mis 72 años, decidí retirarme de mi amada agencia de publicidad para iniciar un concepto diferente a lo que existe en las redes.

Me dije a mi mismo, Carlitos tu pasión además de la creación publicitaria, ha sido siempre la televisión, antes de abrir tu agencia de publicidad, tuviste una muy exitosa carrera en televisión hasta el día que te corrieron por golpear a un compañero que insultó a tu papá adoptivo, Luis de Llano Palmer, conoces muy bien el medio, y estoy seguro que vas a lograr el éxito que deseas, entonces por qué no intentarlo.

Gracias a los concejos de mis dos hijos Gary y Mark, tuve la suerte de conocer a Mario De La Rosa, actualmente Director General de Atypical, para iniciar este proyecto, así que con el apoyo de mi querida amiga y colaboradora Patricia de la Serna, Mario y yo, iniciamos hace tres años y medio la gran aventura de Atypical.

No pasaron ni tres semanas de esta aventura cuando nuestra querida Rosa Adela López Zuckermann, Ángel Iglesias y León Bejar, ya andaban produciendo los primeros contenidos.

Estuvimos probando programas que no funcionaban, las frustraciones crecían y la lana era muy escasa, se nos iba acabando, pero nuestro destino era triunfar y antes de sufrir más, con el apoyo, la inteligencia, la bonhomía de mi adorada esposa, Cynthia, llegó la luz.

Gracias a la visión de Cynthia, una noche al verme deprimido y ansioso, con esa naturalidad que posee, me dijo con una dulzura, mi Carlitos, no te angusties, por qué no filmas aquí en el patio de la casa y dejas de gastar dinero en foros, equipo, escenografías, etc., estoy segura que vas a bajar mucho los costos.

Y con esa bondad que caracteriza a Cynthia, tres años y medios después, aquí seguimos y seguiremos produciendo y generando contenidos para todos ustedes.

En este tiempo hemos pasado muchas alegrías y alguna que otra tristeza.

La mayor alegría, sin duda, ha sido la gran ayuda económica en la que ustedes nos han apoyado y que estoy seguro seguirán.

Y la gran valentía, de cinco amigos empresarios, que pase lo que pase, nos han seguido apoyando con una enorme solidaridad.

Y también, la gran tristeza, ha sido la cancelación de los apoyos que recibíamos de empresas amigas y el absoluto no apoyo de la mayoría de los empresarios, que respeto y quiero, que decidieron no apoyarnos. Y aunque decidieron no apoyarnos, yo los sigo respetando, al final de cuentas es su dinero y ellos deciden como invertirlo.

Cambiando el tema, gracias a su enorme participación apoyando a Atypical Te Ve hemos logrado los siguientes resultados que se los quiero compartir:

En tres años y medio hemos logrado un millón de suscriptores en YouTube, 636 mil suscriptores en Facebook, 475 mil suscriptores en Tik Tok, 374 mil suscriptores en Twitter, 143 seguidores en Instagram, un total aproximado de 2.6 millones de seguidores y seguimos creciendo.

También en tres años y medio, tenemos un promedio de 2 millones de vistas al día, nuestro Rating por arriba de muchos medios tradicionales y con una muy alta retención de audiencia, nuestro público se queda un promedio de una hora y 15 minutos por programa.

En tres años y seis meses, hemos logrado un promedio de 553 millones de audiencia al año, el doble de vistas que nuestro segundo competidor.

También hemos sido reconocidos dos veces con el prestigioso premio José Pagés.

Y YouTube nos posiciona como el medio político en internet más visto en Latinoamérica.

En fin familia Atypical, todos estos son logros, que hemos logrado juntos.

Y para terminar, con el único objetivo que se sigan entreteniendo, este próximo otoño iniciaremos con cambios en la programación y con un nuevo canal de Atypical llamado Atypical Entertainment, un canal de cero política y cien por ciento, diversión inteligente, será gracias a Dios y a ustedes, un nuevo miembro más de nuestra familia.

No me queda más que agradecerles a todos ustedes del mundo, agradecerles un millón de veces por su amor, su cercanía y amistad de seguir juntos.

Y a todo el equipo Atypical conductores, producción, creatividad, oficina y contenido, otro millón de gracias por todo su entusiasmo y apoyo y sobre todo por su amor a la democracia y no cobrar un solo centavo.

Los amo a todos y vamos a seguir luchando juntos por un México libre y demócrata, Dios nos bendiga a todos.

El gobierno invertido

La ideología política de Andrés Manuel López Obrador y su hoy mal llamada Cuarta Transformación de la Nación no es solo una aberrante convicción injustificada, sino también una conciencia invertida de la realidad jurídica, esto es, en conclusión de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, una creencia contrahecha.

Muy a propósito de lo expuesto y antes de la era de Cristo, Marco Tulio Cicerón en su obra De Offiiciis expuso: “No debe ser oído el que alega sus propias torpezas”. Turpitudinem propiam allegans non est audiendus.

Lamentablemente para nuestro querido México el Primer Magistrado de la Nación con su estilo de pensar y gobernar “invierte” las relaciones entre la justicia y la realidad. Su forma de actuar y gobernar en verdad tergiversa la forma de “pensar y ponderar” contenida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para que nuestros queridos lectores juzguen que esa idea contenida en la forma de gobernar de la Cuarta Transformación de la Nación es “injustificada”, basta comprobar que no se acompañan los actos de gobierno con fundamentos jurídicos congruentes; los académicos afirmamos sin dubitación alguna que lo expuesto por el Poder Ejecutivo Federal, resulta “falso e ilusorio” y para ello solo basta demostrar que no corresponde a la realidad de nuestro Estado de Derecho.

El ateneo de estudios jurídicos penales asevera lo antepuesto y demuestra que ese pensar del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es falso y disfrazado, para ello hace valer un punto de vista contrario al ideológico de Andrés Manuel López Obrador contenido en el espíritu de la Carta Magna, el cual refiere que el ejercicio de los derechos de los mexicanos no se funda en las obligaciones que impone el Poder Ejecutivo, o en las facultades fundadas en unos deberes presidenciales “invertidos”.

La abogacía independiente de la República refiere que los deberes del Primer Magistrado de la Nación, deben de ser aquellos a los que se les conoce como “jurídicamente ordenados” y no “invertidos”.

El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas durante su mandato jamás ha comprendido que su deber jurídico es el fundamento del derecho de observar la conducta prescrita por la Carta de Carranza y, la facultad fundada en tal deber no le permite menguar por ningún motivo al Poder Judicial Federal.

Ojalá Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de próxima Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entienda que nuestra Patria tiene que ser bien gobernada y para ello tendrá que obedecer nuestras leyes.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Marina se convierte en accionista del Aeropuerto Internacional de Toluca: Le conceden el 25% (Por Aldo Munguía)

La Marina, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), se ha convertido en accionista del Aeropuerto Internacional de Toluca, esto después de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cediera a título gratuito la participación que detentaba equivalente al 25 por ciento.

La Marina informó que el 3 de julio se formalizó la transmisión accionaria en favor de dicha institución castrense, esto en detrimento de los activos de ASA, un organismo descentralizado de carácter civil que ha sido desmantelado para beneficiar a las fuerzas armadas con el otorgamiento de múltiples activos aeroportuarios.

La transmisión de las acciones, ordenada por el presidente, forma parte del plan de conformación del grupo aeroportuario Casiopea, una entidad militar en manos de la Marina que tendrá la administración del GACM (conformado por el AICM, ASA y el adeudo relacionado con el NAIM) y una serie de puertos aéreos con poca actividad, pero con problemas serios de seguridad.

“El ingreso de GACM como socio representa un paso importante en la integración al sistema de aeropuertos del centro del país, toda vez que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está también sectorizado en Marina y esto permitirá establecer una relación de coordinación y colaboración para atender esta importante región del país ofreciendo servicios de calidad a todos los usuarios”, aseguró la Marina.

El aeropuerto de Toluca no ha podido recuperar los niveles de pasajeros atendidos desde el 2010, cuando las empresas de bajo costo-que nacieron en dicho puerto aéreo-abandonaron la terminal para instalarse en el AICM ante la suspensión de vuelos de Mexicana de Aviación.

Desde ese momento, el puerto aéreo mexiquense ha estado subutilizado, con operaciones nulas durante largos periodos y con apenas dos aerolíneas en operación actual, hacía pocos destinos nacionales.

Durante este gobierno se buscó adquirir la totalidad de acciones, cuya parte privada está en posesión de Aleática, una empresa de origen español que detenta el 49% de la propiedad del AIT.

Hasta ahora, es la Marina quien está tratando de llegar a un acuerdo con la empresa ibérica para poder hacerse del control total del aeropuerto de Toluca, que este año prevé cerrar con un flujo de 2 millones de pasajeros.

¿Por qué será necesario que Sheinbaum tenga su propia política aeronáutica?

Para Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, será necesario promover una política aeronáutica de Estado para dotar de recursos financieros y humanos a la autoridad, explicó Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina y Steta experto en aviación.

“Como parte de esta política el tema aeroportuario, es seguir operando aeropuertos desde el gobierno, todos los demás aeródromos, es necesario que se hagan en consonancia, con una visión de largo plazo y de rentabilidad, de conectividad”, mencionó el experto.

En el plan de “100 pasos para la transformación”, Sheinbaum ha adelantado que mantendrá el plan del actual gobierno, por lo que buscará fortalecer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con un plan de mantenimiento, potenciar al AIFA y consolidar una serie de puertos aéreos secundarios.

“Vamos a ampliar también diversos aeropuertos, vamos a terminar Tamuín, Tepic, Torreón, Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido. Se fortalecerá la conectividad al AIFA y va a haber una mejora integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”, menciona el plan presentado en la antesala del gobierno.

Juan Carlos Machorro consideró que si el gobierno decide impulsar puertos aéreos que no sean rentables, se deberá analizar la forma para generar un beneficio social y de conectividad en las entidades en donde se encuentran.

Hasta el momento, la consolidación del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, que comprende el aeropuerto de Toluca, el AICM y el AIFA, continúa siendo uno de los principales puntos a desarrollar por el siguiente gobierno.

-----------------------------------------------

Defensa a la dignidad de México

Andrés Manuel López Obrador pretende con su cretina reforma judicial obtener que nuestros jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular y, una vez conseguido ello, por obligación deberán de asumir mediante sus funciones jurisdiccionales la de reprimir a la oposición democrática o cualquier asomo de discrepancia ideológica o política. Criminalizando y llevando a juicio a las conciencias y la ideología de quienes nos oponemos a su penosa gobernanza, sometiéndonos a presidio.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, desde hoy asume una postura de rechazo a tan atípico entramado jurisdiccional; las peculiaridades de ese supuesto procedimiento son inconstitucionales y llevan como consecuencia el sistemático desprecio a los derechos humanos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esas cretinas reformas judiciales los caprichos de los gobernantes y sus incorrectos procederes los quieren convertir en fundamentos y motivaciones de “fe judicial”; con ello tendrían la oportunidad de rechazar de manera sistemática todas aquellas peticiones de justicia que se pretendan hacer valer en nuestra Patria.

Con sus funcionarios judiciales elegidos mediante el sufragio, entraría en vigor una singular doctrina meta-jurídica y meta-política de la Cuarta Transformación de la Nación que, girando alrededor de una infundada causa de unidad, llevará implacablemente a vivir un México sin justicia y sin un Poder Judicial Federal que la defienda.

Para el discernimiento del Primer Magistrado de la Nación, el cual, por fortuna, ya se va, la unidad fraternal, espiritual, nacional, política, jurídica y social de México, será siempre del máximo valor jurídico, protegido siempre por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicha Carta Magna es la que nos preserva contra esa caterva de gobernantes y representantes de la indignidad.

Toda la forma de pensar y actuar de los mexicanos, será siempre la de mantener la dignidad de la Ley, aún en contra de la forma de pensar y gobernar de los de su Cuarta Transformación de la Nación, los cuales pretenden con esas inmotivadas reformas conducir a la ilegalidad a los órganos jurisdiccionales que sean electos mediante sufragio popular.

Todos los principios jurídicos de nuestra historia nacional que se aparten de los pensares del Poder Ejecutivo Federal, serán interpretados por éste como un ataque frontal a la salud política de su mala gobernanza, la cual solo tiene el propósito de destruir a las togas del dignísimo Poder Judicial Federal.

Para evitar ello, la abogacía independiente de la República nos unificaremos en defensa de la dignidad de México.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

-----------------------------

¡Las preguntas de Loret a Obrador!

El presidente no ha querido darme una entrevista, así que aquí le dejo las preguntas, esto es fácil.

¿Amílcar Olán es o no es íntimo amigo de sus hijos?

¿Cuánto dinero en contratos, de su gobierno, se ha llevado Amílcar Olán en este sexenio? ¿Recibió un contrato por más de 200 millones de pesos para la venta de medicinas al gobierno morenista de Quintana Roo, sí o no?

Y en el IMS ¿cuánto le dieron?

¿Recibió contratos para la venta y transportación de balasto para el Tren Maya sí o no?

¿De cuánto fueron esos contratos?

¿Fueron 2,000 millones de pesos, como dice Amílcar en las grabaciones?

¿Usted le encargó a su hijo Gonzalo Bobi la supervisión de contratos del tren Maya?

¿Se han reunido sus hijos Bobby y Andy con contratistas del gobierno?

¿Van a sus oficinas? ¿Van a sus casas?

¿Qué tienen que hacer los hijos del presidente reuniéndose con contratistas del gobierno de su papá?

Su asistente personal, su jefe de la ayudantía, Daniel Asaf, ¿es el que sienta a la mesa los empresarios amigos de sus hijos con altos funcionarios del gobierno para que les den contratos?

¿Son verdaderos o no, los audios que presentamos donde se exhibe toda esta trama de tráfico de influencias?

¿Son verdaderos o no, los documentos que presentamos donde se prueban todos esos negocios que recibieron?

Ahí están las preguntas, por si cree que los mexicanos merecemos que el presidente nos explique el comportamiento de sus hijos.

¿No merece la gente que votó por él, la gente que creyó que él iba a terminar con la corrupción, que aclare lo que está pasando?

Estamos frente a la red más grande de corrupción que se haya detallado en el actual gobierno, una red de tráfico de influencias que se ha ido desdoblando frente a nuestros ojos, que se ha ido abriendo pieza por pieza, personaje por personaje.

Una organización que no funcionaría si no tuviera la garantía de los hijos del presidente y el aval del propio presidente.

Presidente, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, usted esbozó ese dicho hoy en la mañanera, como no puede desmentir los reportajes, echa mano de todo el peso del estado, de todo su inmenso poder para atacarme.

Su estrategia es desviar la tensión para no responder y que la narrativa se centre en ¿quién fue el que dio la información? no en si la información es verdadera, pero esto no se trata de mí, se trata de que la corrupción sigue ahí y la encarnan los hijos del presidente de México. Usted lleva todo el sexenio queriendo ensuciar mi reputación, me llama corrupto para quitarle peso a las investigaciones documentadas que presentamos, usted y su gobierno me han volteado de cabeza, me han buscado, me han espiado, me han revisado y ¿qué se han encontrado? que lo que tengo es fruto de mi trabajo.

Yo nunca he recibido dinero del gobierno, yo no he recibido sobres amarillos con dinero en efectivo, esos son sus hermanos, yo de ese pie no cojeo y usted lo sabe, y por eso se enoja y me calumnia porque me dice corrupto, pero no ha podido probar un solo centavo mal ávido en mi cartera.

Lleva 5 años tratando de enlodarme, porque no ha podido desmentir una sola palabra de nuestras investigaciones porque hay audios, porque hay videos, porque hay documentos.

Me vincula con García Luna, con qué cara, si Morena tiene al discípulo estrella de García Luna.

Usted presidente, va a votar por él, o no va a votar por él, y pone como gran prueba de mi vínculo con García Luna una foto de un día que le hice una entrevista, un periodista entrevistando un alto funcionario del gobierno,

También tengo fotos con usted porque también le hice varias entrevistas, es mi trabajo y lo de Florence Cassez lo he dicho muchas veces, no me di cuenta que era un montaje y he ofrecido muchas veces disculpas por eso, todos cometemos errores, yo cometí ese error, he asumido mi responsabilidad y ha sido juzgado.

Por cierto, el caso llegó hasta la Suprema Corte, que determinó que los medios de comunicación no fuimos cómplices del caso Cassez, fuimos engañados en el caso Cassez. ¿Sabe por cierto, quién analizó el caso y llegó a esa conclusión en la Suprema Corte? su querido amigo el Ministro Arturo Zaldivar.

Usted me quiere echar la culpa del caso Frida Sofía, en el temblor.

Cuando surgió esa versión, yo ni estaba en el lugar, ni estaba en el estudio, sucedió en la noche y yo hacía el noticiero de las mañanas, usted lo sabe, por más que me la quiera colgar esa no es mía.

¿Sabe en cambio quién estaba al lado de los escombros del Colegio Rebsamen, mientras el gobierno hablaba de la supuesta niña sobreviviente y no dijo nada? Claudia Sheinbaum, sí ella era la delegada en Tlalpan, y ahí estaba físicamente, mientras todo lo de Frida Sofía y Claudia Sheinbaum no dijo nada.

Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, y le puede seguir todo el sexenio tratando de manchar mi reputación, lleva 5 años, ni su círculo cercano le cree cuando dice que sus hijos no están metidos en los contratos del gobierno, ni sus radicales más allegados le creen, ni sus empresarios más amigos le creen, porque todos han visto que sus hijos son coyotes del gobierno, de su gobierno, y resulta, que todos los que se juntan con Andy o con Bobby, se vuelven millonarios.

¿De quién es el dinero en realidad? ¿Se lo están guardando a sus hijos, los prestanombres?, porque en este sexenio José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán, se dan vida de millonarios.

Usted presidente, es austero sin duda, vamos incluso a creerle que a usted no lo mueve el dinero, va, pero a sus hijos, no nos hagamos, o a poco sus hijos se van de vacaciones a Calakmul ¡no! se van a Asia, a Europa, se van a esquiar a Aspen, vuelan en primera clase.

¿A poco sus hijos nunca han estado en un yate? ¿Yate de quien, por cierto?

¿A poco no les gustan los relojes y los vinos caros? ¿Quién se los compró? ¿A cambio de qué?

¿Porque sus hijos no viven en casas de interés social? viven en mansiones en el extranjero o en departamentos de lujo en las zonas más cotizadas de la ciudad de México, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta y sus hijos tienen mucha cola, usted lo sabe y entiendo que como papá los vaya a defender, pero usted sabe que sus hijos son traficantes de influencias.

Usted sabe que sus hijos se han enriquecido en su gobierno, lo sabe usted, lo saben ellos, lo saben sus cercanos, lo saben los empresarios, los contratistas, lo saben todos en el gobierno y en su partido.

Nosotros solo los hemos exhibido y lo hemos documentado, porque ese es nuestro trabajo, el trabajo de cualquier periodista, y sí, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]