El comité de ciudadanos en defensa de la Biosfera de Sian Ka’an en Felipe Carrillo Puerto hacen un llamado a la consciencia y piden la vigilancia continua en la recién construida carretera hacia Vigía Chico, por temor a convertirse en focos de contaminación.

Alfaro Yam Canul, miembro del comité en el municipio, expuso que la carretera ha comenzado a transformarse en un basurero para personas inconscientes e irresponsables que arrojan su basura en la zona, tal práctica no sólo deja una mala imagen para los residentes locales que utilizan la carretera para trotar o en grupos de ciclistas, sino también para los turistas que visitan la región para conocer la naturaleza de la zona maya.

“La situación no es tan alarmante, pero si se comienza a ver esta mala práctica. Esta carretera, que debería ser un medio para conectar y disfrutar de la belleza natural de nuestra región, está siendo degradada por el comportamiento irresponsable de algunos. Necesitamos medidas de vigilancia y sanciones más estrictas para proteger nuestra biosfera”, declaró, Yam Canul.

Añadió que el comité ha solicitado a las autoridades locales la implementación de medidas urgentes para asegurar la vigilancia continua en la carretera qué puede ser desde patrullajes regulares; campañas de concientización; sanciones estrictas, entre otras que son de importancia para aquellos que tengan esa mala cultura.

Hacen un llamado para aumentar la vigilancia y evitar más basura en ‘La Puerta al Mar’ / (Foto: Sipse)

Destacó que la acumulación de basura no sólo afecta la estética de la carretera y su entorno, sino que también representa un riesgo ambiental significativo para la Biosfera de Sian Ka'an, una de las reservas más importantes de Quintana Roo, pues la contaminación puede dañar la flora y fauna locales, alterando el equilibrio ecológico y poniendo en riesgo la biodiversidad.

Expuso que debería ser cuidada por todos, porque es un beneficio para la población, pero también han notado que la misma gente no le está dando la atención y el cuidado como debe de ser, al recorrerlo la basura lo puede observar por todos lados, no grandes acumulamientos, pero no debe ocurrir debe haber una responsabilidad de todo porque es un proyecto va detonar a detonar económicamente la población.