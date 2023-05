Hallan a dos hombres de la India reportados como desaparecidos en Cancún; estaban retenidos

Dos hombres originarios de la India fueron reportados como desaparecidos en Cancún por uno de sus compañeros, esto a través de redes sociales, y quien, posteriormente, dio a conocer que fueron hallados tras la intervención de la Embajada de su país.

Por medio de su cuenta de Twitter, el usuario @abhikabhie publicó este martes el primer mensaje, que de acuerdo con lo escrito, informaba a sus conocidos que dos de sus 'colegas' habían desaparecido, y no podía ponerse en contacto con ellos.

Asimismo, solicitó la intervención de la Embajada de la India en México, para que apoyase en territorio mexicano en la búsqueda de sus amigos, que viajaron al Caribe Mexicano para un evento.

'Dos de mis colegas, Mrigendra Mittal y Bhushan Tamhankar, llegaron a Cancún para un evento, pero no han registrado su entrada al hotel; no hemos podido contactarnos con ellos desde hace 12 horas', se leyó en el mensaje.

Además, indicaron que sus números de teléfono no estaban disponibles, por lo que se alarmó y decidió hacer esa petición en las redes sociales; la Embajada de la India en México le respondió que atenderían el caso.

'El último mensaje que recibimos es que ellos confirmaron llegar a Cancún a las 6:00 de la tarde del 8 de mayo, y que se hospedarían en el hotel Tequila Cancún', indicó.

@EmbaMexInd Two of my colleagues Mrigendra Mittal and Bhushan Tamhankar landed at Cancun for an event but haven’t made it to the hotel yet, we haven’t been able to establish contact for more than 12 hours now. Their numbers aren’t reachable as well, request your assistance