Halloween, una tradición tenebrosa

Redacción

CANCÚN.- El 31 de octubre se celebra la festividad conocida como “Halloween”, una de las más tenebrosas y populares en todo el mundo.

A pesar de lo que muchas personas pueden creer el origen de estas tradiciones no viene de la época moderna, realmente tienen origen desde hace más de 2000 años. Una tradición que los celtas conocían como Samhain, en donde se creía que en estas fechas las almas de los muertos regresaban a la tierra para tratar de poseer un cuerpo, por lo que para prevenir todos los hogares apagaban el fuego de sus casas y los habitantes solían usar vestimentas fúnebres con el fin de pasar desapercibidos. Los celtas también celebraban el final del verano y de las cosechas, esto era conocido como “All Hallow Eve”, nombre que con el tiempo se fue deformando hasta llegar a ser como lo conocemos hoy en día, “Halloween”.

Las tradiciones más emblemáticas de estas fechas también son un conjunto de costumbres de diferentes lugares, al contrario de lo que muchas personas piensan que es una tradición originaria de Estados Unidos. Empezando por la famosa tradición conocida como “truco o trato”, originaria de Europa en los años 30´s, en esta costumbre los cristianos solían ir de pueblo en pueblo mendigando “pan de difuntos” el cual recibían a cambio de realizar rezos por los familiares difuntos de las personas, ya que se tenía a la creencia de que las almas de los muertos se quedaban en un limbo antes de llegar al cielo y estos rezos servían para que pudieran llegar más rápido. Hoy en día esta actividad es la más popular entre los niños, los cuales salen disfrazados a las calles a pedir dulces de casa en casa.

Otra de las costumbres más populares es la de tallar en calabazas huecas, tradición que tiene origen en Irlanda en el siglo XVIII, proveniente de la leyenda de “Jack-o-lantern”, un hombre que en vida era un adicto a las apuestas y la bebida, que pasaba sus días reposado en árbol, un día el diablo llegó a llevarse su alma y Jack lo engañó para que no lo hiciera y dejará de tentarlo con sus adicciones. Al momento de morir Jack no pudo entrar al cielo ni al infierno, por lo que el diablo le entregó un nabo hueco con una flama dentro, la cual le serviría para alumbrarse y darse calor en las noches frías mientras recorría las calles hasta el fin del mundo. Al llegar los irlandeses a Estados Unidos se dieron cuenta de que los nabos eran escasos, y las calabazas no, por lo que la tradición se transformó a tallar sobre calabazas huecas, esto con la intención de alejar a los fantasmas de sus hogares.

A pesar de que las tradiciones más populares de estas fechas son especialmente hechas para la diversión de los niños, los adultos y jóvenes también tienen su forma de salir a divertirse, fiestas de disfraces, eventos, visitas a lugares tenebrosos y actividades que giran en torno a esta época. ¡Vete preparado para la mejor fiesta de Halloween!

