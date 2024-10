Hasta un 50% se disparan precios de artículos para colocar una ofrenda de muertos

Con el encarecimiento de productos de la canasta básica entre un 30 a 50 por ciento durante este 2024, colocar la tradicional ofrenda de día de muertos, costará hasta un 70 u 80 por ciento más, debido a los altos precios, principalmente de verduras, carne, y demás artículos propios de la temporada, los cuales se venden hasta un 30 por ciento arriba que el 2023.

Ya no compramos calaveritas de dulce, porqué están muy caras y además se tienen que tirar, porqué nadie se las come, las cambiamos, por las de unicel, que pintaron mis hijos, y podemos reutilizar en próximos años, indicó Paula Vasquez Altamirano, madre de familia.

Y cómo no respetar esta decisión, sí estás figuras se venden en 30 pesos las pequeñas y hasta 150 pesos las medianas.

Los dulces cristalizados como papaya, naranja, piña, tienen un costo de 50 pesos el pedazo. Los dulces de mazapán, 15 pesos. Las veladoras van de los 30 a 80 pesos.

Esto sin contar con los platillos más elaborados como mole, tamales, o guisados que les gustaban a nuestros difuntos, en cuya elaboración se lleva al menos 200 pesos por cada uno. El adorno del altar es otra cosa, papel picado, en 50 pesos, y las flores, aparte.

Ernestina López Viera, vendedora del mercado 23, reconoció que después de la contingencia sanitaria, ya nada fue igual, pues cada día de muertos, hay una caída en ventas, de hasta un 30 por ciento.

"Ya no se celebra igual, la gente ya no gasta tanto, reutiliza, y eso nos afecta porque nos quedemos hasta con la mitad de la ventas y al menos las cosas de plástico y tela se guardan para el siguiente año, pero las cosas comestibles no, y se tienen que tirar", dijo.