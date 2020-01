Héctor Herrera, una pieza indiscutible en el Atlético de Madrid

Redacción

CANCÚN.- Héctor Herrera llegó gratis al Atlético de Madrid en el verano pasado tras seis temporadas en el Oporto. En estos seis meses, el mediocampista mexicano ha reducido su valor de mercado. El volante estaba tasado en 22 millones de dólares al inicio de 2019, mientras que ahora tiene un valor de 20 millones de dólares. Una pérdida de valor provocada por su complicado inicio de campaña 2019/2020 en el conjunto rojiblanco. A pesar de ello, el futbolista nacido en Rosarito, Baja California, le ha dado la vuelta a su situación y se ha convertido en una pieza indispensable para Diego Pablo Simeone. Herrera se ha ganado la confianza del técnico argentino debido a su gran rendimiento en el terreno de juego.

El mexicano comenzó su aventura en el Atlético de Madrid disputando dos de los primeros nueve partidos de LaLiga Santander. Una situación complicada que no pasaba desapercibida en México, donde no podían creerse que Herrera no contara con minutos. A pesar de ello, desde la jornada número 10 de la máxima categoría del fútbol español, Herrera se ha convertido en un futbolista indiscutible en el centro del campo del equipo madrileño. De hecho, el mediocampista suma diez encuentros consecutivos siendo titular en la competición liguera. Un premio al trabajo y la paciencia de un jugador que se ha ganado el respeto de su entrenador, y que también ha conquistado a los aficionados colchoneros.

Una vez finalizadas las 19 jornadas de LaLiga Santander, el mediocampista mexicano suma 732 minutos con la camiseta del Atlético de Madrid. En total, Herrera ha disputado 12 partidos, ocho de ellos partiendo desde el once titular. Además, también ha disputado cinco de los seis partidos de la fase de grupos de la Champions League, siendo uno de los grandes protagonistas del partido en el Wanda Metropolitano ante la Juventus de Turín, ya que marcó el gol del empate. A pesar de ello, el volante es consciente que tiene que seguir a este gran nivel para conservar el puesto, especialmente por la gran competencia existente en el centro del campo del conjunto rojiblanco, con jugadores de primer nivel como Koke Resurrección, Saúl Ñíguez o Thomas Partey.

El mediocampista siempre ha destacado por su gran profesionalidad, basada en un trabajo oscuro y silencioso en los entrenamientos hasta ganarse la confianza del técnico argentino. Herrera aporta personalidad al centro del campo rojiblanco, siendo el futbolista con mejor porcentaje de pases completados de la plantilla, así como el segundo que más balones recupera en los partidos. Un rendimiento con el que ha reclamado más oportunidades con el paso de las jornadas de LaLiga Santander. A sus 29 años, el ‘zorro’ ha demostrado que tiene el nivel necesario para triunfar en el fútbol español, dejando detalles de su calidad técnica y entrega. De esta forma, lo que resta de temporada puede ser muy positiva para el desarrollo del mexicano, cuya figura se hace cada vez más importante en el Atlético de Madrid.