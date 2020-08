Héctor Sandarti regresa por la puerta grande a Televisa

Cancún.- Después de varios años trabajando en el extranjero, regresa Héctor Sandarti a Televisa como titular del programa “Un minuto para ganar VIP”, proyecto que significa para él un sueño cumplido, pues asegura en exclusiva para Novedades Quintana Roo que la primera vez que lo vio en la tele de Estados Unidos, deseó ser el conductor y años después su sueño se concedió.

“Estoy muy feliz y agradecido de poder tener en mis manos un programa tan bonito y emocionante como es ‘Un minuto para ganar VIP’, fíjate después de que vi este programa la primera vez en televisión americana, me encantó la dinámica y el juego y dije –uy, me encantaría algún día conducirlo- y mira, después de algunos años mi sueño se hizo realidad, así que aguas con lo que sueñas porque se puede cumplir, dicen por ahí”, expresó Sandarti, tan amigable y sonriente como siempre, quien además de regresar a la televisora que fue su casa durante 25 años, regresa a su país, con su tan querido público.

“Me siento muy agradecido de cómo, después de dos años de no estar en Televisa, pueda regresar por la puerta grande con un show tan bonito, en horario estelar, la verdad es que entramos con el pie derecho. Estoy muy contento porque este programa representa muchas cosas para mí, no sólo mi regreso a México y a Televisa que ha sido mi casa durante 25 años, sino con un público que amo y que me ha recibido también como es el público mexicano y si le seguimos sumando, poder trabajar con Memo del Bosque, me da tanto gusto ver a Memo tan recuperado, con tanto dinamismo y actitud para echar a andar este proyecto, eso nos anima a todos a dar el cien por ciento”.

Un programa hecho a su medida

“Creo que este programa tiene todos los elementos que busco en los shows que hago, tiene la parte emocionante, de tensión lo que representa un juego contra reloj, la parte emocional de cumplir el sueño a las familias que participan y la parte del cotorreo con los famosos, de hacerlos cómplices de este sueño; además, Memo le agregó el toque de infinidad, donde detenemos el juego para poder conectar con la parte emocional del famoso poniéndole fotos de sus papás, saludos de su gente querida, esto le ha agregado un elemento muy bonito al show que lo hace un programa muy completo que a mí me hace extremadamente feliz, dirigir un poco la orquesta y ser hilo conductor de esta gana de emociones que se viven cada domingo”.

Sandarti, agradece tener público en este proyecto y se dice tranquilo gracias a todas las medidas de seguridad que ha tomado la producción para evitar contagios por Covid-19.

“El público en el programa es esencial, los aplausos, las risas dan una energía y un toque al show que no existiría sin ellos, me imagino como en el fútbol con los estadios vacíos, el jugador no rinde lo mismo, le falta esa adrenalina que provocan los miles de espectadores, a mí me pasa lo mismo, me encanta trabajar con la gente y para la gente, afortunadamente se les ocurrió esta idea de crear asientos tipo cúpula, con la separación adecuada entre ellos y todo, además todo el equipo técnico, la producción y el elenco antes de cada programa pasamos por un examen de covid, todos dimos negativo y pudimos formar un equipo que trabaja con seguridad, con un distanciamiento, con el cubreboca y todo lo demás”.