Helene aumenta a huracán categoría dos; se dirige a Florida, Estados Unidos

Durante la mañana de este jueves 26 de septiembre, autoridades estatales actualizaron la información del huracán Helene, luego de su paso por las costas de Quintana Roo.

Dicho fenómeno hidrometeorológico, aumentó su intensidad a categoría dos en la escala Saffir-Simpson. Hasta el momento, Helene se encuentra al norte de la costa de Quintana Roo, sin representar un riesgo significativo para el sureste de México.

Actualmente, el centro del huracán Helene se localiza a 345 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, y a 515 km al suroeste de Tampa, Florida, en Estados Unidos. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, con rachas de hasta 195 km/h, y mantiene un desplazamiento hacia el nor-noreste a una velocidad de 19 km/h.

A pesar de que Helene ya no supone una amenaza directa para las costas mexicanas, sus bandas nubosas seguirán ocasionando lluvias fuertes en las penínsulas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con acumulados de entre 25 y 50 mm.

Además, se registran vientos con rachas de entre 50 y 70 km/h, oleaje de 1 a 3 metros de altura, y posibles trombas marinas en las costas del norte de Quintana Roo y el oriente de Yucatán. En Campeche, las rachas de viento alcanzan entre 30 y 50 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió alertas para las costas de Florida, donde se espera que Helene continúe intensificándose.

Según las proyecciones actuales, el huracán podría alcanzar la categoría cuatro antes de tocar tierra en el estado norteamericano. Las autoridades locales ya han comenzado los preparativos para minimizar los riesgos a la población y proteger las propiedades ante la inminente llegada del fenómeno.

Hurricane #Helene Advisory 12A: Helene Becomes a Category 2 Hurricane With Significant Additional Strengthening Expected Before Landfall in Florida. Preparations to Protect Life and Property Should Be Rushed To Completion. https://t.co/tW4KeGe9uJ