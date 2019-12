Hijo de “El Chapo” estudió en Bolivia, bajo protección de Evo, acusa ministro (El Universal)

Advierte el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, que incluso en 2016 Iván Archivaldo Guzmán tenía una credencial que le daba acceso a la Asamblea Legislativa.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró hoy que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, no sólo estudió para piloto en Bolivia, sino que en 2016 incluso tenía una credencial que le daba acceso a la Asamblea Legislativa.

En entrevista para el diario “El Deber”, Murillo quien denunció ante la fiscalía al ex mandatario Evo Morales por “terrorismo y sedición”, dijo que “el otro día hemos encontrado credenciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombre del hijo de “El Chapo” Guzmán (Iván Archivaldo). Credenciales, esos permisos provisionales para ingresar a la Asamblea”.

Añadió que Iván Archivaldo, cuyo padre fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, llegó a Bolivia a estudiar para ser piloto. “Estuvo en Santa Cruz, vino a estudiar pilotaje, ha estudiado y eso lo sabemos por Inteligencia. Luego desapareció, cuando se dieron cuenta y hubo un aviso de los gringos, desapareció”, aseveró Murillo.

Todo ello, subrayó, bajo la protección de Evo Morales, a quien acusó de ser “un narcotraficante”.

Evo renunció a la presidencia el pasado 10 de noviembre, presionado por el retiro del apoyo de las fuerzas armadas y en medio de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que fue declarado ganador. El líder boliviano pidió y obtuvo asilo en México, donde hoy se encuentra.

Según Murillo, en los últimos dos años Brasil presentó 16 solicitudes de extradición de narcotraficantes al gobierno de Morales, que no respondió a ninguno. “¿Qué quiere decir eso?, que había un gobierno que estaba protegiendo al narcotráfico. Poco a poco se van a ir cayendo todas las máscaras”, explicó Murillo en la entrevista con “El Deber”.

También dijo que en las cárceles de Bolivia hay cárteles de Brasil y de México, además de que el narcotráfico mueve en la región del Chapare entre mil y mil 500 millones de dólares anuales.

Aseguró en ese sentido, que emprenderá una “lucha sin cuartel” contra el narcotráfico “durante estos pocos días que tenemos para gobernar”.

Sobre la acusación de sedición y terrorismo contra Morales, aseguró que están más que comprobados los delitos, en particular con el audio que se difundió y en el que supuestamente el ex mandatario organiza desde México los bloqueos y llama a “evitar que la coida llegue a las ciudades”.

Sin embargo, aclaró que no se ha solicitado el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos.

“Tenemos una excelente policía”, dijo, y añadió que “la DEA ha cometido algunos atropellos en el país” y que contactarlos sólo caldearía “más los ánimos”.

Reconoció, en todo caso, que en la policía está infiltrada gente relacionada con el narcotráfico y que por eso “he creado un sistema de inteligencia propio, con gente de mi confianza, que no conoce nadie y por eso estoy teniendo resultados”.

Árbol familiar de ‘El Chapo’

Desde la captura de Joaquín Guzmán Loera, los hijo de “El Chapo”, incluidos Ovidio y “Los Chapitos”, Iván y Jesús, han tomado un papel más destacado en el cártel de Sinaloa, junto con el viejo líder de la guardia, Ismael “El Mayo” Zambada.

Los hijos del “El Chapo” Guzmán han tratado de llenar el vacío que dejó el capo desde su extradición en 2017 a Estados Unidos, pero están lejos de alcanzar el poderío que alguna vez tuvo su padre.

“El Chapo” es padre de cuatro mujeres y seis hombres, resultado de tres matrimonios: el primero con Alejandrina Salazar en 1977; el segundo con Griselda López en la década de 1980; y el último con la ex reina de belleza Emma Coronel en 2007.

Ovidio Guzmán (28 años) es ahijado de “Mayo” Zambada. Es aficionado a los caballos y a las peleas de gallos. Es uno de los 10 hijos del legendario capo, fue aprehendido por fuerzas armadas mexicanas y rápidamente liberado, tras ataques feroces del crimen organizado en Culiacán.

Ovidio y su hermano Joaquín (34 años), ambos hijos de Griselda López, son señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación a ese país.

Otro hermano, Édgar, fue asesinado a los 21 años cuando recibió unos 500 disparos con AK-47 de un grupo rival en el estacionamiento de un centro comercial de Sinaloa en 2008.

Del primer matrimonio de “El Chapo”, nacieron César, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

El más conocido de ellos es Iván Archivaldo, “Chapito”. Fue detenido en un operativo en el estado de Jalisco en 2005, a la edad de 22 años. En 2008 fue liberado luego de que un juez desestimó todos los cargos en su contra.

Su hermanastra, Alejandrina, ha figurado en la esfera pública gracias a su faceta como empresaria de una extravagante línea de ropa inspirada en su famoso padre.

Emma Coronel, la esposa actual de Guzmán es una ex reina de belleza del norteño estado de Durango y sobrina de su antiguo socio Ignacio “Nacho” Coronel, fallecido en un operativo militar. Con ella procreó a dos gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, nacidas en 2011 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Declarado ladrón y asesino, limosnero y con garrote Evo pide apoyo a “hermanos” mexicanos para manutención (El Universal)

Cancillería de Bolivia solicita a México entregar a 5 ex funcionarios.

Tras 15 días de haber permanecido hospedado en el Campo Militar No. 1, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se mudó a otro lugar y ahora su manutención correrá por su cuenta. El boliviano, quien ayer dio una conferencia de prensa, llamó a los mexicanos y a embajadores “hermanos”, entre otros, a que le apoyen para su manutención en México; sin embargo, su seguridad seguirá a cargo del Estado mexicano.

“Desde anoche nos trasladamos a otro lugar, con cooperación, claro. Ahora que salimos del Campo Militar, tenemos que comenzarnos a financiar nuestra estadía. Ha sido difícil encontrar. Siempre está la cooperación de hermanos de México y también de embajadores de otros países”, mencionó.

Morales no reveló el lugar en el que se hospeda ahora, acompañado de Gabriela Montaño, su ex ministra de Salud, y del ex vicepresidente, Álvaro García Linera. Morales, quien llegó a México el 12 de noviembre pasado en calidad de asilado político, aseguró también que se giró ficha azul en su contra desde Interpol. La ficha azul es para ubicar a una persona que se pretende sea localizada.

Señaló que la acción está dirigida a naciones como Colombia, Ecuador, Argentina, México, entre otras naciones. También ayer se informó que el gobierno interino de Bolivia solicitó a México que dos ex ministros y otros tres ex funcionarios de la administración de Morales, que están en su embajada en el país, sean entregados para responder a la justicia.

El brazo derecho del ex presidente Morales, el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana; su colega de Cultura, Wilma Alanoca, y otros tres funcionarios permanecen en la embajada de México en La Paz, informó la canciller Karen Longaric a la radio Erbol.

Longaric explicó que entregó cinco órdenes de captura de las cinco ex autoridades en la víspera a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Longaric advirtió que no se entregará salvoconducto para estas cinco personas. Señaló que, si México se niega a entregar a las ex autoridades, se puede generar que las cinco personas se mantengan habitando en la embajada durante meses. Con información de agencias

Hay situaciones del país que ya no se pueden permitir

No debe permitirse por ningún motivo que se reconozca la manipulada encuesta que está llevando a cabo Morena para la construcción del Tren Maya ya que los únicos beneficiados son los españoles, los amigos de López Obrador y los perjudicados son el pueblo maya, La selva y la biodiversidad, esto no es aceptable por ningún modo y mucho menos que se pueda reconocer que este tipo de engaños y de trucos permitan que siga actuando esta banda de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, usurpando, engañando y destruyendo al país.

En épocas pasadas a las personas que incurrían en estos delitos eran marcados como traidores y a los traidores se les mata.

Veo muy mal a México: Vargas Llosa

“Me temo que el populismo del presidente de México nos conduzca a la dictadura perfecta”. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa consideró que México retrocede en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia que impartió en el Museo Memoria y Tolerancia, el escritor peruano-español dijo, categórico: “Veo muy mal a México”. El público reunido en el auditorio del recinto de Plaza Juárez reconoció con un aplauso la franqueza del autor.

“Lamento decirlo, porque quiero mucho a México; tengo mucha relación con él y quisiera que jugara un papel absolutamente fundamental, como el gran país que es en América Latina”, expresó. “Mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo un poco a México, que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta y temo muchísimo que el populismo, nos conduzca otra vez a la dictadura”, expuso.

Atacan la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila

Esta mañana se reportaron balaceras en el municipio de Villa Unión, Coahuila, donde sujetos armados pertenecientes al Cártel del Norte habrían atacado edificios públicos y a elementos de seguridad estatal.

A través de redes sociales se difundieron videos donde se observan a camionetas con civiles armados que transitan por las calles del municipio. De igual forma se publicaron imágenes de la fachada del palacio municipal con diversos impactos de bala, la iglesia también resultó afectada.

Usuarios reportaron que alrededor de las 11:45 horas se registró el enfrentamiento entre los miembros del crimen organizado y elementos de la Fuerza Coahuila. Por ello se desplegó un operativo de seguridad en el municipio para controlar la situación.

La alcaldesa de Villa Unión, Narcedalia Padrón, confirmó en entrevista televisiva la situación de riesgo y comentó que en el municipio sólo existen 10 policías para proteger a los tres mil pobladores.

Los enfrentamientos se dieron mientras en el Congreso del Estado, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, presentaba su segundo informe de gobierno donde destacó las estrategias de seguridad implementadas en su administración.

De cada 10 mexicanos 7 consideran que todavía existe la corrupción en México

En relación con el tema de la corrupción, la calificación del 1 al 10 que le otorgan, en donde 1 es nada corrupto y 10 muy corrupto, al gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador en promedio lo califican con 6.54. Pese a la cruzada y el discurso permanente de combate a la corrupción que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi siete de cada 10 mexicanos aún consideran que el gobierno federal y los estatales de la frontera sur como Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán se mantiene la corrupción, además de que consideran que la violencia e inseguridad continuarán o empeorarán en este 2020 en esa región del territorio nacional.

En ese contexto, la Guardia Nacional sigue sin posicionarse con credibilidad entre la población del sureste del país, pues casi seis de cada 10 habitantes de esa región consideran que esa corporación no ha contribuido a disminuir los problemas de seguridad en su estado, según una encuesta regional en estados de la frontera Sur del país que realizó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.

Se mantiene por debajo de la Marina y el Ejército quienes son los que generan más confianza entre la población del sureste del país.

Los encuestados calificaron con 7.1% a la Marina, mientras que el Ejército con 6.8, seguida de la Guardia Nacional en tercer lugar con 6.6 %, pese a que está integrada por gran cantidad de integrantes de las fuerzas armadas del país. La encuesta regional “Noviembre 2019” denominada Seguridad, Participación Ciudadana y Migración, que levantó el Cesop en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán arroja que el 71% de los encuestados considera que la inseguridad para el próximo año se mantendrá igual (38%) o incluso empeorará (33%).

El 35% de los encuestados considera que la principal causa de la delincuencia es el desempleo, el 19% la falta de educación, 13% la pobreza y 6% la desintegración familiar. Sólo 12% lo atribuye al consumo de drogas y 9% a la falta de vigilancia por parte de la policía.

De los cinco estados del sureste encuestados, Chiapas, con el 53.4% es la entidad donde se sienten más inseguros los ciudadanos seguida de Quintana Roo, donde se ubica Cancún y la Riviera Maya, con el 49.1%.

En tanto que los estados del sureste donde se sienten más seguros los pobladores son Campeche y Yucatán con el 61.9% y el 61.1%, respectivamente. Seguridad fronteriza. Casi la mitad de los encuestados (49%) consideraron que la Guardia Nacional no ayudará a detener el flujo de migrantes centroamericanos que arriban a nuestro país por la frontera sur.

De hecho, casi 9 de cada 10 mexicanos que viven en la frontera sur consideran que es algo, poco o nada seguro vivir en esa región del país.

El 42% considera que es “muy” o “algo” seguro vivir en la frontera sur y 46% considera que es “poco” o “nada” seguro.

Y es que seis de cada 10 mexicanos (61 %) de esa región considera que la presencia de inmigrantes ilegales es un problema grave para el país. El 72% está de acuerdo en que cuando hay escasez de trabajo los patrones deben dar prioridad a los mexicanos sobre los extranjeros y el 48% está en desacuerdo con que las personas de Centro y Sudamérica que hayan regularizado su permanencia en México beneficien a la economía nacional o local.

