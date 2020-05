Hiromi Carrillo moverá sus piezas en Estados Unidos

Cancún.- Hiromi Carrillo va por otro éxito en su carrera deportiva, ahora en el North American Chess Youth Championship 2020 de Ajedrez, a celebrarse el 20 de agosto en Chicago.

Para cubrir los gastos del viaje, Hiromi realiza diversas actividades, como la rifa de una motocicleta para recaudar fondos y cumplir con su participación en el evento.

El boleto para la rifa de la motocicleta de conocida marca tendrá un costo de doscientos pesos. El sorteo (Zodiaco número 1488 de la Lotería Nacional), originalmente previsto para el 3 de mayo, ahora será el 28 de junio.

El año pasado, Hiromi ganó el segundo lugar en este torneo, en Ontario, Canadá.

2019 fue el de su consolidación, ratificando su estatus como 'Reina del Jaque Mate'. Mejor todavía, el subcampeonato que conquistó en el país de la 'hoja de maple', le significó su título de WCM, candidata a maestra.

“Tuve varios torneos importantes, como el Abierto Mexicano de Ajedrez, en el que gané el primer lugar de mi categoría (Sub-16 Femenil) y el título de seleccionada nacional, además de ser la representante del North American Youth Chess Championship, en Ontario, Canadá, con segundo lugar y título de WCM, candidata a maestra.

“En mayo, participé en la Olimpiada Nacional con medallas de oro y plata (en la edición de este año, ahora identificado como Juegos Nacionales de la Conade, viajaría a Villahermosa, pero debido a la pandemia, suspendió su participación). Posteriormente, en octubre acudí a la ‘Copa Cámara y Asociados’ (categoría de Segunda Fuerza), y a pesar de que no me fue tan bien, me sirvió como experiencia.

Un mes después, en los Juegos Lasallistas, en la Ciudad de México, obtuve medalla de plata (individual Mixto y por equipos)”, concluye.