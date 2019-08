Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Es el año de Hiromi Carrillo Aguayo, consolidando el calificativo de ‘Reina del jaque mate’.

“Se siente muy padre, pero a la vez es una responsabilidad porque sé que debo mantener mi nivel, incluso, superar el que tengo. Con esta plata, gané mi título de WCM, candidata a maestra".

“Son varios torneos en los que he participado, sin embargo, en este año fui campeona nacional 2019, en el Abierto de Aguascalientes, que me dio el pase para ir al evento de Canadá, en el que terminé en segundo lugar.

“También en este año, gané medalla de oro y plata en Olimpiada Nacional”, consigna la subcampeona cancunense en la categoría Sub 16, en el reciente North American Youth Championship de Ajedrez, en Kingston Ontario, Canadá.

En el país de la ‘hoja de maple’, explica la entrevistada, “las categorías fueron desde Sub 8 hasta Sub 18 Femenil y Varonil, de cada una existía un representante oficial”.

En total, Hiromi sorteó nueve partidas, cinco ante representantes de Estados Unidos, con saldo de tres victorias ante Saniya Savla, Alison Chan y Michelle Zhang, un empate frente a Iris Zhou y una derrota con Sanjana Vittal, batalla con duración de casi cuatro horas y media.

Otros tres triunfos frente a las canadienses Isabel Wang, Cynthia Cui y Emma He, además de otro empate a costa de su compatriota, Stefanía Benito de Leo, le significaron el histórico segundo lugar.

A sus 14 años de edad, próxima a iniciar su preparatoria, ya es una referente de la disciplina. La natación es otro de sus favoritos, confiesa. “Practico natación dos veces a la semana y tres, el ajedrez. En natación tengo un año, aproximadamente.

“Empecé a los siete años en el ajedrez. Fue mi papá (Fermín Carrillo Cupul), quien también lo practicaba, me lo enseñó. Hubo una vez un torneo en Cancún y me llevó, me gustó mucho y desde ahí vio mi interés. Me empezó a llevar a clases”, subrayó.