Histórico cochinero de 49 años

Cuando la población quintanarroense observa la noticia que señala que la administración estatal tuvo cero observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación en el ejercicio 2023, seguramente reconoció estos buenos manejos. Pero cuando además dice que es la primera vez en la historia del estado que esto ocurre, la opinión cobra otra dimensión, valores diferentes.

¿Acaso esto quiere decir que durante 49 años el ejercicio de los recursos federales dirigidos a Quintana Roo no han sido debidamente utilizados?

Vaya que el asunto no es menor.

Y menos lo es cuando un par de días antes de que se emitiera esta noticia por parte del Gobierno del Estado, la Auditoría estatal dio a conocer que rastrea un faltante de 29.7 millones de pesos por parte de municipios y dependencias del estado en el ejercicio 2022.

La semana pasada, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que por primera vez en la historia de Quintana Roo la administración del gobierno del estado tuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en 2023.

Es justo reconocer también la labor de la secretaria de la Contraloría del Estado, Reyna Arceo Rosado, pues aun cuando los dineros hayan sido bien aplicados, no siempre es fácil cuadrar las cuentas, y en este sentido, la labor durante muchos años realizada por esta funcionaria ha sido de excelencia.

Pero volviendo al tema, en realidad no sorprende a nadie este tipo de información en Quintana Roo, cuando se trata del manejo de los dineros. Y no lo es por la forma tan escandalosa en que se ha incrementado la deuda estatal durante los tres últimos sexenios, hasta haber convertido a esta entidad en la más endeudada de acuerdo a su número de habitantes, es decir, deuda per cápita.

Esto deja en claro que la manera de ejercer los recursos por parte de los gobiernos estatales anteriores ha sido un cochinero.

Quizá por ello valga hacer un reconocimiento a la actual administración estatal, pues aunque el óptimo uso del dinero debe ser una obligación de todo gobierno, al observar la forma en que éste ha sido ejercido por sus antecesores, al menos brinda un respiro y confianza entre la población de una entidad regularmente saqueada.

La secretaria Reyna Arceo puntualizó que esto significa que cada peso que el gobierno del estado recibió del gobierno federal fue aplicado correctamente y en su totalidad en cada obra y acción realizada en Quintana Roo.

“Si el recurso se destinó a una calle, que esté aplicado en esa calle; si es para una escuela, que el dinero se invierta íntegramente en esa escuela. En resumen, cada peso recibido está donde debe estar” enfatizó la Contralora.

En una entidad en la que los gobiernos han sido reprobados, es justo reconocer la atingencia y el decoro de la actual administración.

Se ha cumplido con la obligación y todos en la entidad esperan que así continúe.