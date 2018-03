Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Pese a las problemáticas que enfrenta Holbox en diversos sectores, el Comité Pro Pueblo Mágico trabaja para lograr el nombramiento por parte de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), por lo que están presionando para obtener más recursos y reglamentar la imagen urbana.

Sin embargo, los integrantes reconocen que hay un problema pendiente en el tema de la basura, según indicó Enrique Ramírez Borraz, presidente de dicho comité.

“Nosotros como holboxeños, como aspirantes a Pueblo Mágico, tratamos de mantener fachadas, mantener las calles, mantener lo original de Holbox, lo mágico de la población; por eso estamos presionando un poquito para tener recursos y hacer este tipo de mantenimiento; y también queremos reglamentar, poder exigir, que si un negocio va a abrir, cumpla con una cierta fachada, no pueden venir ciertas tiendas y poner su logo grandote, he visto en Guanajuato, en San Cristóbal de las Casas, esas tiendas de conveniencia tienen fachadas normales, sin letreros enormes, eso es lo que queremos, estamos aquí a mantener el concepto original de Holbox”, afirmó.

Ramírez Borraz, quien fue incluido en el Comité por el Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, participando en la cuarta reunión, el pasado 23 de febrero, reconoció que otro de los temas prioritarios es la basura.

“Es una pregunta, la pregunta del millón, ¿qué sería lo primero que haríamos? sería precisamente controlar la separación de la basura, eso es lo principal para nosotros, porque en el tema de drenaje, agua potable y electricidad ya están cubriendo todo, siento que hay un avance de 80% en general; con la Comisión Federal de Electricidad hay un 100%; tenemos 100% en el agua, aunque de repente hay una fuga, pero van y lo reparar, ya están mucho más atentos que cuando tuvimos la problemática el año pasado”.

Para este año, la Sectur sólo elegirá a nueve destinos como Pueblos Mágicos, de las 124 solicitudes recibidas, por lo que Holbox no la tiene fácil.

“No nos atenemos a la confianza de ser elegidos, no nos atenemos a esto, nosotros como comité estamos trabajando con el Comité por el Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, así se dé o no el nombramiento, porque nuestro objetivo, ante todo, es mantener la originalidad de la isla, como las calles de arena, algunas fachadas de casas de manera”.