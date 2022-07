José tiene 48 años de edad, de los cuales, 20 ha estado casado, y hace cinco años comenzó a ser maltratado por su pareja quien lo humillaba e insultaba durante las discusiones, después vinieron los golpes.

La violencia escaló al punto de que mientras dormía era atacado a golpes por su pareja en sus episodios de ira. Pocas personas saben lo que sufre, pero la vergüenza le impide denunciar.

De acuerdo con Mónica Ana Luisa Álvarez Fuentes, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), la violencia doméstica ya ha alcanzado a 10 hombres en el municipio de Cozumel.

En años anteriores los registros eran de un máximo de cuatro al concluir el año, reveló la funcionaria quien destacó que ahora los hombres se atreven a denunciar que son objeto de violencia física y psicológica, siendo esta última la más común.

“Los hombres no demuestran que están siendo maltratados y por eso es casi imposible detectarlo”.

José vive con su esposa en un domicilio de la colonia 10 de Abril, pero afirma que ya no duerme en la misma habitación que su esposa debido a que por las noches era despertado por los golpes que esta le propinaba de la nada. De acuerdo con su testimonio, no ha denunciado su caso porque le apena que su familia, amigos y su entorno laboral, se enteren que una mujer es quien le provoca los moretones y lo agrede físicamente casi a diario.

Al cuestionarlo por qué no responde a las agresiones, puntualizó que no quiere que sus hijos piensen que él es el agresor. Además, si llegara a responder cuando es agredido, ella puede denunciarlo por violencia familiar e iría a la cárcel pues el sistema está diseñado para atender y proteger a las mujeres y no a los hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar.

Mónica Álvarez fue consultada sobre este tipo de casos, los cuales confirmó que, sí se dan en la isla.