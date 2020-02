Horacio Villalobos se siente orgulloso de estar en 'La Academia'

CANCÚN.- A unos días de que La Academia llegue a su final, uno de los jueces, Horacio Villalobos, hace un recuento de lo vivido y en exclusiva para Novedades Quintana Roo comparte lo agradecido que se siente con el proyecto, el orgullo que le da ver a los chicos crecer y lo mejor, que en esta edición se va con grandes amigos, sus compañeros de panel.

“Empezó en noviembre, llevamos tres meses y ha sido muy impactante cómo han evolucionado los alumnos, todas las emociones que se viven cada noche, ha sido muy divertido y me siento muy agradecido de estar en este programa, ha triunfado gracias al favor del público, porque ahora tener éxito en un mercado tan pulverizado es un lujo”, detalló Horacio, quien ha sido un juez estricto y ha equilibrado el jurado de esta temporada.

“La verdad el jurado estuvo bien elegido y estoy muy contento con mis compañeros, se han vuelto amigos, me llevo la amistad de Alexander y Danna Paola, fueron dos personajes nuevos en mi vida y junto con Adal, Gavito y Cynthia hemos hecho un grupo padrísimo, hasta con nuevos amigos salgo del programa, trabajar con el productor Ángel Aponte es una delicia”.

Además de La Academia, Horacio Villalobos continúa con sus múltiples proyectos y espera que algún empresario quintanarroense lo traiga con su obra Los chicos de la banda, que ha sido éxito total en la Ciudad de México.

“Estoy haciendo teatro acá en México que es Los chicos de la banda, estoy con mi programa Farándula 40 y La de ocho en ADN 40, me parto en mil pedazos, me fui a Nueva York a hacer la transmisión de año nuevo, la verdad no he parado ni quiero parar. Espero que algún empresario se apunte y lleve mi obra a Cancún, a Mérida, una gira por el sur estaría maravilloso”, finalizó Villalobos, quien invitó al público a no perderse la gran final este próximo domingo.