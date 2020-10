En estos horarios se aplicará la vacuna contra la influenza en los hospitales del IMSS Quintana Roo

Ante las quejas de algunos derechohabientes por la falta de vacunas contra la influenza en las Unidades Médicas Familiares (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dependencia informó que cuentan con las dosis necesarias para inmunizar a la población vulnerable.

De acuerdo con los inconformes, la molestia ocurrió cuando solicitaron la aplicación de la dosis para menores de cinco años, la cual fue negada por personal de enfermería, pese a que los infantes se encuentran dentro del grupo de riesgo.