Recién nacido cae al piso del Hospital General de Cancún; está grave

Cancún, Quintana Roo.- En estado grave se encuentra un bebé que tiene menos de una semana de nacido, quien por un error médico cayó al piso y se golpeó fuertemente la cabeza inmediatamente después del parto, que tuvo lugar en el Hospital Jesús Kumate Rodríguez.

Leydi Esther Avila López dio a luz el pasado 26 de agosto a las 9:00 de la noche. El médico encargado del parto, Jonathan Ricardo Gomez Raya, le dijo que pujara, sin embargo, no recibió al bebé y el pequeño cayó al piso en la sala de parto.

La madre señaló que le pidieron firmar unas hojas que no alcanzó a leer, pero notó que el médico se encontraba muy asustado.

“Me dio unas hojas a firmar ayer, me estaban limpiando, me estaban atendiendo y me hicieron firmar unas hojas que según era me iban a dar de alta, y la verdad no lo pude leer, estaba muy asustado él. Nomás de decía que él sabe que le puede afectar al bebé lo de la cabecita. Él me aceptó a mí que estuvo mal que no pudo agarrar al bebé”, relató en entrevista para el periódico De Peso.

El bebé se cayó y se dio un golpe tremendísimo, desde la camilla hasta… y de hecho el bebé comenzó a llorar, a llorar, a llorar, y de hecho ahorita que pasé a verlo tiene una bolita que fue donde fue el trancazo, y ahorita me dicen que ya está grave, que tiene secuelas, ósea me quieren dar a entender cosas que no tienen nada que ver”.

Parte 1: Bebé cae al piso durante parto en Hospital General de Cancún; doctor no lo recibió y está grave https://t.co/FnJWg2HB0w pic.twitter.com/i2jQ6ZNToE — De Peso (@DePeso_) August 28, 2020

La mujer relató que tiene su expediente médico, en donde consta que desde que tenía dos meses de gestación acude al Hospital General donde ha llevado su control del embarazo. Tiene ultrasonidos, análisis de sangre y demás.

“Mi bebé de hecho nació normal, todo bien, pero este es el único problema ahorita, mi bebé está grave y ellos se quieren hacer de la vista gorda, quieren cambiar las cosas”, denuncia.

“Obviamente yo estoy acostada, no puedo ver lo que él estaba haciendo en ese momento y cuando yo pujé, yo vi cuando cayó, todos los que estábamos ahí lo vimos, el bebé cayó se dio un somatón y comenzó a llorar bastante”, recuerda sobre el momento del parto.

Hasta el momento ninguna autoridad del Hospital General Jesús Kumate Rodríguez ha dado una explicación al respecto, incluso durante la entrevista que la mujer ofreció en el estacionamiento del hospital, llegaron guardias de seguridad para retirar a reporteros, bajo órdenes del director Aurelio Espinoza Rojas.

Esto dice el certificado médico del recién nacido

En el diagnóstico médico se lee que el recién nacido cuenta con un cefalohematoma, que es una acumulación de sangre ubicada debajo del cuero cabelludo producida por una hemorragia subperióstica.

Avila López y su esposo procederán legalmente en contra de los implicados en esta negligencia médica que ha puesto en riesgo la vida de su recién nacido.

El abogado William Sanchéz que representa legalmente al a familia, dijo que intentó hablar con las autoridades del nosocomio, pero nadie le dio informes. Dijo que ellos están buscando la manera de justificar la gravedad del bebé, asociando los problemas de salud del padre con los que pudiera haber nacido el pequeño.

(Con información de Erick Cauich)