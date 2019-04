Equiparán al Hospital General de Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Hospital General de Playa del Carmen recibirá en los próximos días equipamiento nuevo en camas y equipo médico especializado como parte de un programa estatal de inversión por 141 millones de pesos.

Francisco Granados Navas, director del nosocomio, explicó que recibirán el 9 de abril camas nuevas, monitores, lámparas, entre otros insumos, que reemplazarán equipo viejo con la que funcionaba el hospital.

El plan de inversión que incluye a otros hospitales de Quintana Roo, beneficiará en este caso a alrededor de 230 mil habitantes de Solidaridad, que normalmente acuden a dicho nosocomio para ser atendidos.

“A Playa del Carmen nos correspondió equipo de cama, son 40 camas, los cuales beneficiarán a un 50% de pacientes que tenemos diariamente en el hospital, nos darán 40 monitores para beneficiar a las áreas críticas del hospital como terapia intensiva, cuidados intensivos neonatales, recuperación, quirófano y desde luego el servicio de urgencias a adultos y de pediatría”, comentó Granados Navas.

El proyecto incluye la devolución de un equipo de ultrasonido, que se encuentra actualmente en préstamo en el Hospital General, debido a que ya contarán con uno propio. La capacidad del nosocomio es de 90 camas hospitalarias, las camas antiguas serán reparadas y enviadas a otras instituciones de salud.

“Con este apoyo van a haber 180 camas, más no quiere decir que vamos a recibir ese número de pacientes, no. El área física no da para eso, las camas que están deterioradas las vamos a enviar a rehabilitar y algunas otras las enviaremos a centros de salud y hospitales hermanos que de alguna forma van a ser beneficiados con estos insumos médicos”, explicó el también médico.

A la inversión estatal se suman donaciones que constantemente recibe el hospital general de Playa del Carmen, como incubadoras que el año pasado entregó el Club Rotario de la Riviera Maya.