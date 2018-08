Hospital General de Playa del Carmen, rebasado en capacidad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Francisco Granados Navas, director del Hospital General de Playa del Carmen, reconoció que el nosocomio ya fue rebasado por la alta demanda poblacional de la ciudad.

El hospital que opera desde hace más de ocho años fue creado para atender una demanda de alrededor de 85 mil habitantes, sin embargo la población en la localidad actualmente rebasa los 230 mil y a esto se le suman la atención a poblaciones de municipios en los alrededores de Solidaridad.

Granados Navas mencionó que por el momento no contemplan un reforzamiento de médicos y continuarán prestando el servicio con 25 especialistas. Constantemente en el centro hay quejas porque supuestamente el aire acondicionado no funciona, no obstante este desperfecto tiene que ver con la sobrepoblación que mantiene.

“Nosotros tenemos una ocupación hospitalaria el día de hoy de 98.8%, o sea, el hospital nació para una población de 85 mil personas, tenemos 60 camas y aun así, la capacidad hospitalaria es máxima, precisamente es por estas cosas que la sensación es más, entonces ya no se siente tan fresco”, dijo el galeno.

Agregó que el nosocomio también presenta un sobrecupo debido a la alta cantidad de personas que sufren accidentes en la autopista Playa del Carmen-El Tintal y que son llevados a urgencias a las instalaciones de dicho nosocomio, además de los traumatismos que atiende en población de Playa del Carmen y puntos circundantes.

“La tomografía está funcionando al 100% y muy probablemente el primero de septiembre ya estaremos aperturando la resonancia magnética para el resto de la población”, dijo.

Francisco Granados cumplió el pasado mes de julio un año al frente del Hospital General de Playa del Carmen, luego que los anteriores titulares del nosocomio fueron removidos por quejas de la población, por presunta deficiencia en la infraestructura hospitalaria; no obstante, el actual titular aseguró que a pesar de esta situación, no se ha rechazado a ningún paciente en el establecimiento de salud.