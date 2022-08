Hotel Allegro Cozumel operaba sin anuencia de Protección Civil

Luego del incendio que se registró en el hotel Allegro Cozumel, la Dirección de Protección Civil (DPC) reveló que el establecimiento operaba sin la anuencia de Riesgo Alto que expide la dependencia municipal durante el primer trimestre de cada año.

Paul André Quintero Marí, titular de la DPC, mencionó que hace algunas semanas se hicieron observaciones sobre las fallas en la presión del agua de los hidrantes instalados, mismas que no cumplieron y fueron factor importante para que el incendio consumiera.

Tras ser suspendido, su reapertura podría tomar meses y deberá pagar multas económicas, pero antes deberá cubrir todo y cada una de las observaciones que se le hagan.

El hotel cuenta con 210 habitaciones y en el momento del incendio había 575 huéspedes, alrededor de un 75 por ciento de su capacidad total.

Los daños que se reportaron en el hotel fueron:

- 12 villas de 8 habitaciones cada una - Tres palapas de buceo - Una palapa de masaje - Tres palapas de Kids Club, donde inició el fuego

El director de dicha dependencia, al hablar sobre el hotel Allegro, donde laboran aproximadamente 200 personas, expuso que hay un procedimiento de suspensión de actividades, aunque él lo calificó de clausura con el expediente AC/56/DPC/2022/SUSP/00003-00003-00003.

Revelan número de personas afectadas tras incendio

La empresa debe iniciar trámites para la remoción de los escombros y atender las recomendaciones que se les hicieron semanas antes del siniestro, que dejó como saldo oficial:

- Dos personas intoxicadas por inhalación de humo - Cinco en crisis nerviosa - Dos con quemaduras de primer grado - Dos lesionados con esguince de tobillo - Uno más con una lesión en el dedo índice

El reglamento considera 76 horas para presentar su documentación y argumentos, y por lo que toca a las sanciones económicas, dijo que estas se conocerán al concluir el plazo legal.

Quintero Marí puntualizó que, al momento del siniestro, provocado por un corto circuito en un compresor ubicado en el área de niños, no se pudo observar el fuego inicial por una zona cubierta con plafón.

Recalcó que cuando finalmente esto ocurrió, las bombas de combustión y las eléctricas que alimentan los hidrantes no funcionaron, lo que impidió combatir el fuego y este se propagó.

Al ser cuestionado en cuanto a una responsabilidad u omisión por parte de la DPC por no mantener una supervisión, Paul Quintero enfatizó que precisamente no contaba con la anuencia de la corporación, por las anomalías detectadas y que se recomendó hacer las adecuaciones, pero la empresa no cumplió.

“Si no las atendieron, es ya responsabilidad de la administración del hotel que ahora deberá pagar las multas correspondientes”, concluyó.

La cadena de hoteles Barceló, a la que pertenece el Allegro, no ha emitido ninguno comunicado sobre el incendio y cómo van a resarcir a sus clientes la perdida de sus vacaciones programadas.